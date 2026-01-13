विरार ते वांद्रेदरम्यान १५ डब्याची लोकल
विरार ते वांद्रेदरम्यान
१५ डब्यांची लोकल
धीम्या मार्गावरील प्रवाशांना दिलासा
मुंबई, ता. १३ : पश्चिम रेल्वेवर विरार ते चर्चगेटदरम्यान धीम्या मार्गावर १५ डब्यांची लोकल सुरू करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात विरार ते वांद्रेदरम्यान १५ डब्यांची लोकल धावणार असून, पुढील टप्प्यात ही सेवा चर्चगेटपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळी ही लोकल उपलब्ध होणार असल्याने लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
सध्या पश्चिम रेल्वेवर अंधेरी ते विरारदरम्यान धीम्या मार्गावर १५ डब्यांच्या लोकल धावतात; मात्र चर्चगेट ते अंधेरीदरम्यान फलाटांची अपुरी लांबी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा विस्तार रखडला होता. आता या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
चार स्थानकांवर काम वेगात
वांद्रे, खार रोड, सांताक्रूझ आणि विलेपार्ले या स्थानकांवर धीम्या मार्गासाठी आवश्यक बदल सुरू झाले आहेत. यामध्ये प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवणे, रुळांचे पुनर्संरेखन, ओव्हरहेड वायरमध्ये बदल तसेच यांत्रिक सुधारणा यांचा समावेश आहे. हे सर्व काम मे-जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
प्रवासी क्षमता २५ टक्क्यांनी वाढणार
ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर वांद्रे ते अंधेरीदरम्यान १५ डब्यांच्या लोकल सुरू होतील. त्यामुळे प्रत्येक फेरीत प्रवासी वाहतूक क्षमता सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढणार आहे. गर्दीच्या वेळेत ही वाढ विशेष फायदेशीर ठरणार आहे. सध्या पश्चिम रेल्वेवर एकूण २११ फेऱ्या १५ डबा लोकलच्या असून, त्यापैकी ११२ फेऱ्या धीम्या मार्गावर आहेत.
