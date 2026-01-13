भ्रमनिरस करणाऱ्यांना मतदार जागा दाखवतील!
भ्रमनिरास करणाऱ्यांना
मतदार जागा दाखवतील!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : घरांच्या प्रश्नावर भ्रमनिरास करणाऱ्या सरकारला मतदार धडा शिकवतील, असा इशारा मुंबईत एकत्र आलेल्या ३० कामगार संघटनांनी सोमवारी दिला आहे. एकेकाळी मुंबईची औद्योगिक शहर म्हणून ओळख होती; परंतु आता मुंबई हे औद्योगिक शहर राहू नये म्हणून, राजकारण्यांनी मुंबईची दुर्दशा केली आहे, अशी टीका ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी केली.
१९७६ चा नागरी कमाल जमीन धरणा कायदा केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये रद्द केला. त्यासंदर्भात नेमलेल्या खंडपीठाने नागरी कमाल जमीन धरणा कायद्यांतर्गत जादा जमिनी घोषित केल्या. त्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेऊन जनहितासाठी वापरणे अपेक्षित होते. अशा जमिनी कारखाना बंद झाल्यानंतरही उपलब्ध झाल्या. त्यावर सरकारने नागरिक व कामगारांना घरे नाकारून, राजकारणी, उद्योगपतींना हस्तांतरित करण्याचे उद्योग केले. तसेच १ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्य सरकारने आदेश काढून १० टक्के पैसे भरा आणि यूएलसी कायद्यांतर्गत सूट दिलेली जमीन करोडपतींच्या घशात घालण्याचे काम केले. वर्षानुवर्षे भाड्याने राहणाऱ्या लाखो लोकांच्या कायदेशीर अधिकाराकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन मतदारांनी त्यांना धडा शिकवावा, असे आवाहन कामगार नेते विश्वास उटगी यांनी केले.
