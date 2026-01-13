मराठी अस्मिता, भ्रष्टाचार, विकासकामांच्या श्रेयवादाभोवती फिरली निवडणूक
मराठी अस्मिता, भ्रष्टाचार, विकासकामांच्या श्रेयवादाभोवती फिरली निवडणूक
मिलिंद तांबे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : महापालिकेच्या सत्तेची चावी हस्तगत करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचारात आपली संपूर्ण ताकद झोकून दिली होती. या निवडणुकीचा प्रचार केवळ रस्ते आणि नालेसफाईपुरता मर्यादित न राहता, तो मराठी अस्मिता, धर्म आणि गंभीर आरोपांच्या भोवऱ्यात अडकलेला पाहायला मिळाला. प्रचाराच्या या रणधुमाळीत असे अनेक मुद्दे गाजले.
मुंबईच्या बदलत्या चेहऱ्याचे श्रेय घेण्यावरूनही मोठी चढाओढ पाहायला मिळाली. कोस्टल रोड (किनारी रस्ता), मेट्रोचे जाळे आणि मुंबईच्या रस्ते काँक्रीटीकरण प्रकल्पावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली होती. हे प्रकल्प आम्ही आखले आणि राबवले, असा दावा शिवसेना ठाकरे गटाने केला, तर आमच्या सरकारने निधी देऊन ते वेगाने पूर्ण केले, असे श्रेय महायुतीने लावून धरले. एकूणच, रस्ते-पाणी या मूलभूत सुविधांपेक्षा यावेळची निवडणूक आरोप-प्रत्यारोप, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि श्रेयाची लढाई यातच अधिक गुरफटलेली पाहायला मिळाली.
मराठी माणूसच हवा महापौर!
प्रचाराच्या सुरुवातीपासूनच ‘मुंबईचा महापौर कोण?’ यावरून राजकीय ठिणगी पडली. शिवसेना (ठाकरे गट) आणि महाविकास आघाडीने महापौर हा मराठीच माणूस होणार, असे म्हणत मराठी अस्मितेचा मुद्दा लावून धरला. याला प्रत्युत्तर देताना भाजप आणि महायुतीच्या नेत्यांनी तर ‘हिंदू’ आणि ‘हिंदू मराठी’च महापौर होईल, असे ठामपणे सांगत निवडणुकीला प्रखर हिंदुत्वाकडे वळवले. महायुतीकडून ठामपणे सांगण्यात आलेला ‘मुंबईचा महापौर खान होणार नाही’ हा मुद्दादेखील बराच हायलाइट झाला. यादरम्यान, सामाजिक माध्यमांवर मराठी आणि तमिळ असा वादही काही प्रमाणात चर्चेत आला, ज्याचा वापर मतदारांच्या ध्रुवीकरणासाठी करण्याचा प्रयत्न झाला.
पालिकेच्या कारभारावर हल्लाबोल
गेल्या २५ वर्षांतील महापालिकेच्या कारभारावर विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला. भाजपने ‘महापालिकेतील भ्रष्टाचार’ हा मुख्य अजेंडा बनवला होता. विशेषतः कोविड काळातील खिचडी घोटाळा, बॉडी बॅग खरेदी आणि जम्बो कोविड सेंटरमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावरून भाजपने रान उठवले. याला उत्तर देताना मुंबई मॉडेलचे जागतिक स्तरावर झालेले कौतुक आणि संकटाच्या काळात मुंबईकरांना दिलेल्या मदतीचा पाढा शिवसेना ठाकरे गटाने वाचला.
अदाणी आणि जमिनीचा वाद
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून ‘अदाणी’ हे नाव प्रचारात सर्वाधिक चर्चेत राहिले. मुंबईची जमीन अदाणींच्या घशात घातली जात असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी याला ‘मुंबई बचाव’ची लढाई म्हटले, तर दुसरीकडे विकासात अडथळे आणण्याचे काम विरोधक करत असल्याचा पलटवार भाजप महायुतीने केला.
..........
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.