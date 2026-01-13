मतदान प्रक्रियेसाठी मुंबई पोलिस सज्ज
मतदान प्रक्रियेसाठी मुंबई पोलिस सज्ज
२५ हजारांहून अधिक मनुष्यबळ तैनात
मुंबई, ता. १३ ः महापालिका निवडणुकीचा प्रचार थंडावल्यानंतर मतदान आणि मतमोजणीपर्यंतची महत्त्वाची प्रक्रिया शांततेत, मोकळ्या आणि पारदर्शी वातावरणात पार पाडण्यासाठी शहरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवल्याचा दावा मंगळवारी मुंबई पोलिसांनी केला.
मंगळवारी संध्याकाळी ५ च्या ठोक्याला निवडणूक प्रचार थांबला. प्रचार थांबल्यावर पैसेवाटप, वस्तूवाटप सुरू होत असल्याच्या अनुभवामुळे दाट लोकवस्तीच्या, राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या प्रभागांमध्ये पोलिसांनी मंगळवारी संध्याकाळपासून मतदान प्रक्रिया संपेपर्यंत विशेष उपाययोजना आखल्या आहेत. यात गस्त वाढवणे, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसोबतचा समन्वय दृढ केल्याचे सांगण्यात आले. ठराविक धर्म, समाज, भाषकांनी मतदानासाठी घराबाहेर पडूच नये या उद्देशाने ठराविक राजकीय पक्ष स्वतःच्या सोयीने रणनीती आखतात. त्यामुळे त्या त्या प्रभागातील मतदानाचा टक्का घसरतो. असे प्रकार घडू नयेत, बोगस मतदान होऊ नये यासाठी सर्वत्र करडी नजर ठेवून आहोत, असे मुंबई पोलिस दलाकडून स्पष्ट करण्यात आले. ठाकरे बंधूंनी बोगस मतदान, दुबार मतदान टाळण्याच्या उद्देशाने भगवा गार्ड या नावाने कार्यकर्त्यांची फौज प्रत्येक मतदान केंद्राबाहेर तैनात ठेवू, अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे संघर्ष निर्माण होऊ नये व राजकीय शत्रुत्वातून उद्भवणारी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळण्यासाठी सज्ज असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
...
कानाकोपऱ्यांत बंदोबस्त
पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांच्या थेट देखरेखीखाली १५ जानेवारीला १० अतिरिक्त आयुक्त, ३३ उपआयुक्त, ८४ सहायक आयुक्त यांच्यासह तीन हजारांहून अधिक अधिकारी आणि २५ हजारांहून अधिक अंमलदार असा ताफा शहराच्या कानाकोपऱ्यांत तैनात असेल. संवेदनशील प्रभागांमध्ये पोलिस बंदोबस्तासह एसआरपीएफ, क्युआरटी, बीडीडीएस, आरसीपी, गृहरक्षक दल आदी विशेष तुकड्या तैनात ठेवल्या जातील, असे सांगण्यात आले.
...
अतिरिक्त पालिका आयुक्तांकडून मतदान केंद्रांची पाहणी
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी आज विविध मतदान केंद्रांना भेटी देऊन तयारीचा आढावा घेतला. त्यांनी आज एन विभागातील मध्यवर्ती निवडणूक केंद्र कार्यालय आणि शिवाजी टेक्निकल इन्स्टिट्यूट येथील मतदान केंद्रास भेट दिली. या वेळी त्यांनी ईव्हीएम मशीनची उपलब्धता, कर्मचारी नेमणूक आणि सुरक्षा व्यवस्थेची बारकाईने पाहणी केली.
मतदानाच्या दिवशी नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी आयुक्तांनी काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. दिव्यांग मतदारांसाठी विविध सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात याव्या. फिरत्या प्रसाधनगृहांची स्वच्छता राखावी, सर्व केंद्रांवर पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या पाहणी दौऱ्यावेळी सहाय्यक आयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) डॉ. गजानन बेल्लाळे यांच्यासह निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
