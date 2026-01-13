प्रचाराचा अखेरचा दिवस; मुंबईकरांची कोंडी
बाइक रॅली, पदयात्रांनी रस्ते ठप्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा आजचा शेवटचा दिवस मुंबईकरांची कोंडी करणारा ठरला. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांसह मुंबईतील प्रमुख रस्त्यांवर बाइक रॅली आणि पदयात्रांमुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम झाला. बाजारपेठा, शाळा, कार्यालये आणि रेल्वे स्टेशनपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी आल्या, वाहनांच्या रांगा लागल्याने अनेक ठिकाणी लोकांना तासभर थांबावे लागले.
भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह प्रमुख पक्षांनी प्रभागनिहाय आक्रमक प्रचार केला. चेंबूरमध्ये राष्ट्रवादी उमेदवारांच्या बाइक रॅलीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर वाहने थांबली. कुर्ला, गोरेगाव, दादर आणि वरळी येथे भाजप पदयात्रांची गर्दी होती. घाटकोपर आणि टिळक रोड परिसरात मोर्चांमुळे स्थानिक व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी सकाळपासूनच वाहतूक सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. तरी गर्दीच्या जोरदार लाटांमुळे त्यांना अपयश आले. भायखळा ते माहीमपर्यंतच्या व्यग्र रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या. नागरिकांनी महापालिका निवडणूक आयोग आणि समाजमाध्यमांवर तक्रारींचा पाऊस पाडला. ‘प्रचाराच्या नावाखाली शहर ठप्प करू नका,’ अशा संताप व्यक्त करणाऱ्या अनेक पोस्ट व्हायरल झाल्या.
