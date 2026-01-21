पालकमंत्र्यांची ‘दालने’ हटवा
प्रशासकीय राजवट संपल्याने ठाकरेंच्या नगरसेविका आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट संपून लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती होताच मुख्यालयातील पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयावरून पुन्हा राजकीय वातावरण तापले आहे. कोविड काळात सुरू करण्यात आलेली पालकमंत्र्यांची ही कार्यालये आता तत्काळ बंद करावीत, अशी आक्रमक मागणी शिवसेनेने (ठाकरे गट) केली आहे.
कोविड संकटकाळात मुंबई महापालिका मुख्यालयात पालकमंत्र्यांसाठी स्वतंत्र दालने सुरू करण्यात आली होती. तेथून मुंबई उपनगरचे तत्कालीन पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा कामकाज करीत होते.
सुरुवातीपासूनच शिवसेना (ठाकरे) आणि काँग्रेसने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. महापालिका प्रशासन हे भाजप सरकारच्या हातचे बाहुले बनले असून केवळ भाजपला सोयीचे ठरतील, असे निर्णय या कार्यालयातून घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला होता.
२०२२पासून महापालिकेत प्रशासकाची नियुक्ती असल्याने राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढल्याचे बोलले जात होते. आता महापालिका निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती झाल्याने प्रशासकीय राजवट संपुष्टात आली आहे. यामुळे आता पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाची मुख्यालयात काहीही आवश्यकता नसल्याचे माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले आहे. ‘आता लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे ‘मागच्या दाराने’ सुरू केलेली ही पालकमंत्र्यांची कार्यालये तत्काळ बंद करावीत. पहिल्याच सभेत आम्ही ही मागणी लावून धरणार आहोत,’ असे पेडणेकर यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनीही या कार्यालयांवर आक्षेप नोंदवला आहे. ‘मुंबई महापालिकेच्या कामकाजाचे जगभर कौतुक होते. अशा संस्थेचा कारभार पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातून चालवणे हे शोभणारे नाही. लोकप्रतिनिधी आल्यामुळे आम्ही महापालिकेचे कामकाज चालवण्यास सक्षम आहोत. त्यामुळे ही कार्यालये आता बंदच झाली पाहिजेत,’ असे जाधव यांनी सांगितले.
प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असताना भाजप आणि प्रशासन यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेच्या आगामी पहिल्या सभेत या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत मोठी खडाजंगी होण्याची चिन्हे आहेत.
