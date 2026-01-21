मुंबईकरांचा श्वास कोंडतोय!
३४ टक्के प्रकल्पांवर हवा मापन यंत्र गायब; पालिकेचा नोटिसांचा फार्स
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबईतील हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय) दिवसेंदिवस खालावत चालली असून, शहर विषारी हवेच्या विळख्यात अडकले आहे. या खालावलेल्या परिस्थितीला जबाबदार धरून महापालिकेने २० विभाग अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र शहरातील ३४ टक्के बांधकाम प्रकल्पांवर अद्याप हवा मापन यंत्रे बसवण्यात आलेली नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे केवळ कागदी घोडे नाचवून मुंबईची हवा स्वच्छ होणार का, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने एकूण २९ मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. यामध्ये बांधकाम क्षेत्राभोवती उंच पत्रे लावणे, सातत्याने पाण्याचा फवारा मारणे आणि हवेची गुणवत्ता मोजणारी यंत्रणा बसवणे अनिवार्य होते. प्रत्यक्षात मात्र यातील बहुतांश नियमांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एकतृतीयांशहून अधिक प्रकल्पांनी अजूनही मॉनिटर्स बसवलेले नाहीत. त्यामुळे तिथल्या प्रदूषणाची खरी आकडेवारी प्रशासनापर्यंत पोहोचतच नाही.
महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त अविनाश काटे यांनी सांगितले, की मुंबईत सुमारे १,९५४ विविध प्रकल्प सुरू आहेत. प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण किंवा उडणारी धूळ नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने दिले होते. यातल्या सुमारे १,४०० प्रकल्पांनी त्याची पूर्तता केली असून, बाकी प्रकल्प चालक ती प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगत आहेत. या प्रकल्पांना आवश्यक तो वेळ देण्यात आलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गेल्या काही आठवड्यांपासून मुंबईचा सरासरी एक्यूआय १८० ते २१०च्या दरम्यान नोंदवला जात आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, माझगाव आणि वरळी यांसारख्या भागांतील परिस्थिती चिंताजनक आहे. यामुळे लहान मुले आणि ज्येष्ठांना श्वसनाचा त्रास, डोळ्यांची जळजळ आणि कोरडा खोकला अशा तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हवेतील धूलिकण वाढल्याने डॉक्टरांनी सकाळी घराबाहेर व्यायाम करणे किंवा चालणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यावर कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांचे परवाने निलंबित करावेत, ज्या प्रकल्पांवर एअर मॉनिटर्स नाहीत तिथले काम तात्काळ थांबवावे. प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई व्हावी. सर्व बांधकाम प्रकल्पांचे ऑनलाइन निरीक्षण करून ती माहिती सार्वजनिक करावी. मुंबईला ‘धुळीची नगरी’ होण्यापासून वाचवण्यासाठी आता कागदी कारवाईची वेळ निघून गेली आहे. जर महापालिकेने प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कडक पावले उचलली नाहीत तर मुंबईकरांचा श्वास अधिकच गुदमरत जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
.........
प्रमुख भागांमधील हवेचा स्तर (एक्यूआय)
बीकेसी - १५७
एअरपोर्ट अंधेरी - १५१
खेरवाडी - १४४
देवनार - १४३
वरळी - १४४
दादर - १२५
शीव - १३४
कुर्ला - १३२
प्रशासनाने केवळ २० विभाग अधिकाऱ्यांना नोटिसा देऊन आपली जबाबदारी झटकू नये. मुंबईची हवा विषारी होत असताना बांधकाम कंत्राटदारांना मोकळे रान दिले जात आहे. ३४ टक्के प्रकल्पांकडे यंत्रणा नसणे हे मोठे प्रशासकीय अपयश आहे. केवळ कागदी नोटिसांचा फार्स नको, तर दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करा आणि बांधकामे थांबवा.
- रवि राजा,
माजी विरोधी पक्षनेता
पालिकेचे म्हणणे काय?
महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त अविनाश काटे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने कारवाई सुरू केलेली आहे. अनेक प्रकल्प चालकांनी उपाययोजना केलेल्या आहेत. निर्देश न पाळणाऱ्या प्रकल्पांना आता अधिकचा वेळ न देता त्यांना ‘काम थांबवा’ नोटीस बजावणे सुरू केले आहे. पर्यावरण विभागाने कारवाई सुरू केलेली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.