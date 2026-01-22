जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधीच बेपत्ता!
अमित ठाकरे यांची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी प्रभागात जाऊन जनतेचे आभार मानणे आणि त्यांच्या समस्या सोडवणे अपेक्षित असते. सध्याचे चित्र मात्र अत्यंत विदारक असून, जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधीच बेपत्ता झाल्याची टीका मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी केली आहे. निवडून आलेले नगरसेवक सध्या जनतेच्या सेवेऐवजी फाइव्ह स्टार हॉटेलच्या बंद दाराआड आनंदाने कैद असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
निवडणुकीच्या निकालानंतर अनेक राजकीय पक्षांनी आपले नगरसेवक फुटू नयेत, म्हणून ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चा अवलंब केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमित ठाकरे यांनी समाजमाध्यमातून सत्ताधाऱ्यांवर आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, की ज्यांनी मते दिली त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होण्याऐवजी हे प्रतिनिधी स्वतःच्याच सुरक्षिततेसाठी हॉटेलमध्ये बंदिस्त झाले आहेत. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. अमित ठाकरे यांनी या वेळी मनसैनिकांना आणि मराठी जनतेला धीर देताना भावनिक साद घातली. त्यांनी स्पष्ट केले, की महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाच्या हितासाठी आमचा लढा यापुढेही सुरूच राहील.
राजकीय वर्तुळात चर्चा
अमित ठाकरे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. एकीकडे घोडेबाजाराच्या भीतीने पक्षांनी आपले नगरसेवक सुरक्षित स्थळी हलवले असताना, दुसरीकडे अमित ठाकरे यांनी थेट जनतेच्या प्रश्नांना हात घालत मराठी अस्मितेचा हुकमी एक्का बाहेर काढला आहे. आगामी काळात मनसे या मुद्द्यावरून आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
