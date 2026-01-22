‘नॉट रिचेबल’ नगरसेविका समोर
‘नॉट रिचेबल’ नगरसेविका समोर
देवदर्शनाला गेल्याचे दिले स्पष्टीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : महापालिका निवडणुकीनंतर ‘नॉट रिचेबल’ असलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेविका डॉ. सरिता म्हस्के अखेर २४ तासांनंतर समोर आल्या. निकालानंतर देवदर्शनाला गेल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे; मात्र २४ तास त्यांचा फोन बंद असल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले होते.
डॉ. सरिता म्हस्के या निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे गटातून ठाकरे गटात सामील झाल्या होत्या. त्यांनी विजय मिळवला खरा; मात्र निकाल लागताच त्या गायब झाल्या. नगरसेवकांच्या गटाची नोंदणी करण्यासाठी त्या कोकण भवन येथे उपस्थित नसल्याने तसेच फोन बंद असल्याने त्या पुन्हा शिंदे गटात जाणार की काय, अशी शंका उपस्थित केली जात होती. अखेर २४ तासांनंतर डॉ. म्हस्के यांनी समोर येत सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला. ‘‘मी बेपत्ता झाले नव्हते, तर तुळजापूरला देवदर्शनासाठी गेले होते. कोकण भवनला येण्याचा निरोप मला उशिरा मिळाला. आम्ही मिलिंद नार्वेकर यांच्या सतत संपर्कात होतो. विरोधक आमचा पाठलाग करून आम्हाला ट्रेस करण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव वरिष्ठांनी आम्हाला आमचे फोन बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. कोकण भवन येथे आज अधिकृत नोंदणी केली असून, मी पक्षासोबतच आहे,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
