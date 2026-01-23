पॉक्सोपासून मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी जनजागृती आवश्यक : क्राय
मुलींचे संरक्षण करण्यासाठी जनजागृती आवश्यक : क्राय
मुंबई, ता. २३ : राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त बाल हक्क संस्था ‘चाइल्ड राइट्स अँड यू (क्राय)’ने पोक्सो कायद्यांतर्गत वाढत्या गुन्ह्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. जनजागृती आणि सामाजिक मानसिकतेत बदल घडवून दीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यास मुलींचे संरक्षण शक्य होईल, असे मत संस्थेने व्यक्त केले आहे. एनसीआरबीच्या ‘क्राइम इन इंडिया २०२३’ अहवालाच्या विश्लेषणातून महाराष्ट्रात ८,६३९ पोक्सो प्रकरणांपैकी ९८.१६ टक्के (८,५१९) मुली पीडित होत्या, तर मुले फक्त १.३९ टक्के (१२०). यापैकी ३८.५८ टक्के गुन्हे मुंबई (१,१५७), ठाणे (४५८) आणि पुणे (४३२) शहरांमध्ये घडले. पहिल्या पाच जिल्ह्यांत ३२.१९ टक्के (२,७८१) प्रकरणे नोंदवली गेली.
‘‘कायद्याची अंमलबजावणी मजबूत असली तरी जागरूकता, बचावितांसाठी मदत सेवा, सुरक्षित अहवाल यंत्रणा आणि सामाजिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक आहेत.’’ मुली अनेकदा घर, शाळा किंवा शेजारील परिचित वातावरणात शिकार होतात, जिथे गैरवर्तन सामान्य मानले जाते. फास्ट-ट्रॅक न्यायालये, शैक्षणिक कार्यक्रम आणि सुरक्षित जागांसाठी निधी वाढवण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. असे क्राय- पश्चिम विभागाच्या प्रादेशिक संचालक क्रिएन रबाडी यांनी म्हटले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.