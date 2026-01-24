औषध खरेदी कथित घोटाळ्याप्रकरणी तक्रारदाराला समन्स
औषध खरेदी कथित घोटाळ्याप्रकरणी तक्रारदाराला समन्स
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : हाफकिन बायो फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागामध्ये (डीएमईआर) औषधे आणि शस्त्रक्रिया साहित्याच्या खरेदीत झालेल्या कथित १३१.६२ कोटी रुपयांच्या महाघोटाळ्याची चौकशी आता अधिक वेगवान झाली आहे. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) तक्रारदाराला सविस्तर जबाब नोंदवण्यासाठी पाचारण केले आहे.
‘ऑल फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर फाउंडेशन’चे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी २५ सप्टेंबर २०२५ला ई-मेलद्वारे या भ्रष्टाचाराबाबत तक्रार दाखल केली होती. हाफकिन प्रोक्योरमेंट सेल आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी औषध खरेदीत अनियमितता करून १३१ कोटी ६२ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. या तक्रारीची दखल घेत वरळी येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अपर पोलिस आयुक्त कार्यालयाने तक्रारदाराला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सहाय्यक पोलिस आयुक्त संदीप बडगुजर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तक्रारीतील तथ्यांची पडताळणी करण्यासाठी आणि सबळ पुरावे गोळा करण्यासाठी तक्रारदाराचा सविस्तर जबाब नोंदवणे आवश्यक असल्याने त्यांना कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
....
नियमबाह्य व्यवहार झाल्याचा संशय
औषध खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर कट-कमिशन आणि नियमबाह्य व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीत वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर येण्याची शक्यता असल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. तक्रारदाराने सादर केलेले पुरावे आणि दिलेला जबाब यावर या घोटाळ्यातील पुढील कारवाई अवलंबून असणार आहे.
