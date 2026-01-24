अवैध विद्यार्थी वाहतूक मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
कारवाईसाठी बस मालक संघटनेचा पाठपुरावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : बदलापूर व्हॅनचालक अत्याचार घटनेनंतर विद्यार्थी सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात हजारो बेकायदा व्हॅनद्वारे विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने वाहतूक होत असल्याचा आरोप करत, या व्हॅनचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी शालेय बस संघटनेने केली आहे. याबाबत परिवहन विभाग आणि मुंबई वाहतूक पोलिसांकडे तक्रारही करण्यात आल्याची माहिती स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली.
अनिल गर्ग यांनी सांगितले, की बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसवर कारवाई योग्य आहे; पण त्यासोबतच स्कूल व्हॅन, रिक्षांच्या माध्यमातून होणारी शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित नाही. व्हॅनचालक अतिशय बेदरकार वाहने चालवत कोणालाही पुढे जाऊ देत नाहीत. एखाद्या वाहनचालकाने रस्ता दिला नाही, तर त्याला शिव्या देणे, मारामारी करणे, असे प्रकार होतात. वाहतुकीचे व पार्किंगचे कोणतेही नियम हे व्हॅनचालक पाळत नाहीत. काहींकडे तर वाहतुकीचा व वाहन चालवण्याचा परवानाही नसतो. गाड्यांची देखभाल दुरुस्ती वेळेवर करीत नाहीत. हे सर्व मुद्दे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घातक आहेत. त्यामुळे या वाहनांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
बदलापूर घटनेनंतर व्हॅनमधून असुरक्षित विद्यार्थी वाहतूक होत आहे, असे स्पष्ट झाले आहे. सुरक्षा उपायांशिवाय धावणाऱ्या बेकायदा स्कूल व्हॅनच्या संख्येत वाढ होत आहे. या व्हॅनमध्ये महिला मदतनीस नाहीत आणि योग्य सुरक्षा नियमांचे पालन केले जात नाही.
- अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन
