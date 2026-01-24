अभिनेता कमाल खानला गोळीबारप्रकरणी अटक
अभिनेता कमाल खानला
गोळीबारप्रकरणी अटक
निवासी इमारतीच्या दिशेने दोन गोळ्या झाडल्या
मुंबई, ता. २४ : अंधेरीतील नालंदा सोसायटीत झालेल्या गोळीबारप्रकरणी ओशिवरा पोलिसांनी शुक्रवारी वादग्रस्त अभिनेता कमाल खान यास अटक केली. तपासादरम्यान आपल्याकडील पिस्तूल सुस्थितीत आहे का, हे तपासण्यासाठी घरासमोरील कांदळवनाच्या दिशेने दोन गोळ्या झाडल्याचे त्याने कबूल केले आहे. दंडाधिकारी न्यायालयाने शनिवारी त्याला २७ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. कमाल याने काेणत्या उद्देशाने हा गोळीबार केला, याबाबतचा तपास पाेलिस करीत आहेत.
१८ जानेवारीला झालेल्या या गाेळीबाराच्या ठिकाणी पोलिसांना गोळ्यांच्या रिकाम्या पुंगळ्या इमारतीच्या चौथ्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर सापडल्या हाेत्या. याच इमारतीत बॉलीवूडचे चित्रपट लेखक, दिग्दर्शक आणि मॉडेल वास्तव्यास आहेत. प्राथमिक चौकशी आणि उपलब्ध सीसीटीव्ही चित्रणाद्वारे फारशी प्रगती होत नसल्याने पोलिसांनी न्यायवैद्यकतज्ज्ञांची मदत घेतली. ज्या दिशेने गोळ्या झाडण्यात आल्या येथील निवासी वस्त्यांत चौकशी सुरू करण्यात आली. या भागात शास्त्राचे परवानाधारक शोधण्यात आले. त्यात कमालचे नाव पुढे आले. चौकशीदरम्यान सुरुवातीला कमालने गोळीबार केल्याचे नाकारले. त्यानंतर त्याने आपल्याकडे शस्त्र परवाना असल्याचे सांगितले. पोलिसांनी त्याची पिस्तूल तपासली असता रिकाम्या पुंगळ्या याच पिस्तुलातील काडतुसांच्या असल्याचे स्पष्ट झाले.
----
पिस्तूल तपासण्यासाठी गाेळीबार?
पुढील चौकशीत कमालने पिस्तूल साफ करीत होतो. ते सुस्थितीत आहे का, हे पाहण्यासाठी घरासमोरील कांदळवनाच्या दिशेने दोन गोळ्या झाडल्या. त्या वाऱ्याच्या वेगामुळे नालंदा सोसायटीत पोहाेचल्या असाव्यात, अशी माहिती दिल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.