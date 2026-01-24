खंडणीप्रकरणी गुंड रवी पुजारीला अटक
खंडणीप्रकरणी गुंड
रवि पुजारीला अटक
मुंबई, ता. २४ : नृत्य दिग्दर्शक रेमो डिसुझा आणि त्यांच्या पत्नीला खंडणीसाठी धमकावल्याप्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेने गुंड रवि पुजारीला अटक केली. न्यायालयाने त्याला २७ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
२०२१ मध्ये कर्नाटक पोलिस, मुंबई गुन्हे शाखेच्या संयुक्त प्रयत्नांतून पुजारीच्या सेनेगल येथील न्यायालयाने भारतात प्रत्यार्पणास सशर्त मंजुरी दिली. कर्नाटक आणि मुंबईतील ठरावीक प्रकरणांत पुजारीवर खटला चालवला जावा, अशी अट घातल्याने शहरातील अन्य गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करणे गुन्हे शाखेला शक्य होत नव्हते. गेल्या वर्षी गुन्हे शाखेने पुजारीविरोधातील अन्य आठ ते नऊ गंभीर गुन्ह्यांचे तपशील, त्यातील पुरावे इत्यादी सादर करून अट शिथिल करण्याची विनंती केली. ती सेनेगलच्या न्यायालयाने मंजूर केली. त्यात डिसुझा खंडणी प्रकरणाचा समावेश होता. गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने गुरुवारी बंगळूर कारागृहातून पुजारीचा ताबा घेतला.
प्रकरण काय?
रेमो आणि त्यांचे भागीदार सत्येंद्र त्यागी यांनी २०१४मध्ये ‘डेथ ऑफ अमर’ नावाचा चित्रपट तयार केला होता. या चित्रपटाला परदेशात पुरस्कार मिळाले असले तरी सेन्सॉर बोर्डामुळे तो अद्याप भारतात प्रदर्शित होऊ शकलेला नाही. याच काळात रेमो आणि त्यागी यांच्यात आर्थिक वाद सुरू झाले. ते मिटवण्यासाठी त्यागी यांनी पुजारीची मदत घेतल्याचा आरोप आहे. पुजारीने डिसुझा दाम्पत्याला त्यागींचे पाच कोटी आणि स्वतःसाठी ५० लाख अशी साडेपाच काेटींच्या खंडणीसाठी धमकी देणे सुरू केले. पुढे त्यागी यांना दिल्लीत अटक करण्यात आली होती.
