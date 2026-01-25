मुंबई महापालिकेत ३८ कामगार पदांची भरती
मुंबई महापालिकेत ३८ कामगार पदांची भरती
देवनार कत्तलखान्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : महापालिकेच्या कामगार विभागाने रिक्त पदे भरण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. देवनार पशुवधगृहाच्या आस्थापनेवरील गट ड संवर्गातील कामगार पदाच्या एकूण ३८ रिक्त जागांसाठी सरळ सेवेने भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या संदर्भातील अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
या भरती प्रक्रियेद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांना १८,००० ते ५६,९०० या सुधारित वेतन श्रेणीसह इतर शासकीय भत्ते दिले जातील. ही भरती सरळसेवा पद्धतीने होत असल्याने मुंबईतील बेरोजगार तरुणांना पालिकेत नोकरी मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
इच्छुक उमेदवारांनी महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट देऊन अर्ज भरायचे आहेत. २३ जानेवारी २०२६ पासून भरतीची संपूर्ण जाहिरात अटी व शर्तीसह पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुरुवात २८ जानेवारीपासून होणार असून, अंतिम मुदत १८ फेब्रुवारी २०२६ (रात्री ११:५९ पर्यंत) असेल.
उमेदवारांनी अर्जासाठी https://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावरील ‘Careers’ विभागात जाऊन अधिकृत जाहिरात वाचण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. जाहिरातीतील सूचनांचे पालन करून विहित नमुन्यात अर्ज भरणे अनिवार्य आहे. अर्ज भरून झाल्यानंतर त्याची प्रत उमेदवारांनी भविष्यातील संदर्भासाठी स्वतःकडे जपून ठेवणे आवश्यक आहे.
मदतीसाठी कॉल सेंटर
उमेदवारांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी पालिकेने कॉल सेंटरची सुविधादेखील उपलब्ध करून दिली आहे. अर्जाबाबत काही समस्या असल्यास ९५१३१६७४४३ या मोबाईल क्रमांकावर सोमवार ते शनिवार सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ या वेळेत संपर्क साधता येईल, अशी माहिती प्रमुख कामगार अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.