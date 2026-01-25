सर्वाधिक रस्ते अपघातात मुंबईत
सर्वाधिक रस्ते अपघात मुंबईत
२०२४ मध्ये २,६०४ घटना; महामार्ग पोलिसांचा अहवाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : राज्यातील रस्ते अपघातात मुंबई अव्वल आहे. महामार्ग पोलिसांच्या रस्ते अपघात २०२४च्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण ३६,११८ अपघातांपैकी २,६०४ अपघातांची नोंद झाली आहे. एकूण अपघातांपैकी हे प्रमाण सात टक्के आहे.
राज्यातील एकूण ३६,११८ अपघातांच्या २५ टक्के अपघात हे पाच प्रमुख विभागांत झाले असून त्यामध्ये मुंबई (शहर), पुणे (ग्रामीण), अहिल्यानगर, नाशिक (ग्रामीण) आणि पुणे (शहर) यांचा समावेश आहे. मुंबईतील रस्ते अपघातांची प्रमुख कारणे म्हणजे भरधाव वेगाने वाहने चालवणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, मद्यपान करून गाडी चालवणे आणि मोबाईलचा वापर करणे आहे. याशिवाय खराब रस्ते (खड्डे), चुकीची रस्तेबांधणी, थकवा आणि बेशिस्त वाहनचालक यामुळे अपघातांमध्ये वाढ होत आहे, ज्यात प्रामुख्याने दुचाकीस्वारांचा समावेश आहे. या अहवालात अपघात सुधारणांसाठी शिफारसीमध्ये सुरक्षित रस्ते, हेल्मेटचा वापर व वेग नियंत्रणावर भर देण्याची शिफारस केली आहे. मुंबईत वाहतूक व्यवस्था सुधारणे अत्यावश्यक आहे. या आकड्यांमुळे प्रशासनाला तत्काळ कारवाईची गरज आहे.
...
कोठे किती?
मुंबई २,६०४
पुणे (ग्रामीण) २,०७९
अहिल्यानगर १,९७५
नाशिक (ग्रामीण) १,४९५
पुणे (शहर) १,४०३
नागपूर (शहर) १,२५५
सोलापूर (ग्रामीण) १,२४९
पिंपरी चिंचवड (शहर) १,२०३
कोल्हापूर १,१२०
