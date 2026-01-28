बारामती विमानतळावर एटीसी, हवामानविषयक सेवा
बारामती विमानतळावर
एटीसी, हवामानविषयक सेवा
मुंबई, ता. २८ : बारामती विमानतळावर झालेल्या विमान अपघातानंतर नागरी प्रशासनाने केलेल्या तातडीच्या विनंतीला प्रतिसाद देत भारतीय हवाई दलाने त्वरित मदतीचा हात पुढे केला आहे. हवाई दलाने विशेष ‘एअर वॉरियर्स’ची टीम घटनास्थळी तैनात करत प्राथमिक एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) तसेच हवामानविषयक सेवा सुरू केल्या आहेत. अपघातानंतर निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत विमानतळावरील हवाई हालचाली सुरक्षित ठेवणे, योग्य समन्वय राखणे आणि आवश्यक तांत्रिक मदत पुरवणे, या दृष्टीने हवाई दलाची ही मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. घटनास्थळी तैनात करण्यात आलेली टीम नागरी यंत्रणांसोबत समन्वय साधून काम करत असून, पुढील हवाई ऑपरेशन्स सुरक्षितपणे पार पडावीत यासाठी विशेष दक्षता घेतली जात आहे.
