लोकलमध्ये जाहिरातबाजी
बाबा बंगालीनंतर भोजपुरी चित्रपटांच्या ऑडिशनचे फलक; नियमांना हरताळ
नितीन बिनेकर, सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मुंबई लोकलमधील बेकायदेशीर जाहिरातींचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. काही महिन्यांपूर्वी बाबा बंगालीच्या जाहिराती लोकल डब्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झळकल्या होत्या. त्या प्रकरणावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असतानाच, आता थेट भोजपुरी चित्रपटांसाठी कलाकारांच्या ऑडिशनच्या जाहिराती लोकल ट्रेनमध्ये लावण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
बिहार भवनचा प्रश्न, मराठी अस्मिता आणि मराठी-हिंदी भाषिक वाद तापलेला असतानाच हा प्रकार समोर आल्याने वातावरण अधिकच चिघळले आहे. लोकल डब्यांच्या भिंतींवर लावलेल्या जाहिरातीत ‘भोजपुरी फिल्म में काम करने का सुनहरा अवसर’ असा ठळक मजकूर आहे. नव्या कलाकारांची गरज असल्याचे नमूद करत गायक, अभिनेता, डान्सर, मॉडेल यांच्यासाठी ऑडिशन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, दररोज १,००० ते २,००० रुपये मानधन देण्याचे प्रलोभन दाखवत थेट मोबाईल क्रमांकही जाहिरातीत छापण्यात आला आहे. ही जाहिरात पूर्णपणे खासगी आणि व्यावसायिक स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वेमधून दररोज ७० लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. या प्रचंड प्रवासी संख्येचा फायदा उचलण्यासाठी लोकल डब्यांमध्ये वर्षानुवर्षे विविध भोंदूबाबांच्या जाहिराती चिकटविल्या जात आहेत. नोकरी, वैवाहिक आयुष्य, प्रेमप्रकरण, संपत्ती, मूठकरणी यांसारख्या समस्यांवर काही तासांत ‘जालीम उपाय’ करण्याची आश्वासने देणारी ही पोस्टर्स मोठ्या अक्षरांत संपर्क क्रमांकांसह लावली जातात. यासंदर्भात प्रवासी आणि प्रवासी संघटनांनी अनेकदा रेल्वे प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, त्या प्रकरणांत ठोस कारवाई न झाल्यानेच आता भोजपुरी चित्रपटांच्या ऑडिशनच्या जाहिरातीही सर्रास लोकल डब्यांमध्ये झळकू लागल्याचा आरोप प्रवाशांकडून केला जात आहे.
संवेदनशील काळात उचकावणी
मराठी-हिंदी भाषिक वाद आणि बिहार भवनाच्या मुद्द्यावर समाजमन अत्यंत संवेदनशील असताना, मुंबईकरांच्या जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल रेल्वेमध्ये अशा स्वरूपाच्या जाहिराती लावणे म्हणजे जाणीवपूर्वक वादाला खतपाणी घालण्यासारखे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोणाच्या खासगी प्रचारासाठी वापरण्याची मुभा आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कुणाचा आशीर्वाद?
रेल्वेचे नियम धाब्यावर बसवून लोकल डब्यांमध्ये बेकायदेशीर जाहिराती सर्रास लावल्या जात आहेत. बाबा बंगालीच्या जाहिरातींवरून गदारोळ झाला, तक्रारी झाल्या, तरीही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. आता थेट भोजपुरी चित्रपटांच्या ऑडिशनच्या जाहिराती लोकलमध्ये झळकू लागल्या आहेत. दररोज टीसी, आरपीएफ आणि रेल्वे कर्मचारी लोकलमध्ये असतानाही या जाहिराती कुणाच्या लक्षात येत नाहीत का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या बेकायदेशीर जाहिरातबाजीला नेमका कुणाचा आशीर्वाद आहे, हा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
अशा जाहिराती रेल्वेच्या परवानगीशिवाय लावल्या जातात. अशा जाहिराती लावताना कोणी आढळून आल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाते. अशा प्रकारचा प्रकार प्रवाशांच्या निदर्शनास आल्यास त्यांनी तातडीने प्रशासनाला माहिती द्यावी, जेणेकरून योग्य कारवाई करता येईल.
- डॉ. स्वप्नील नीला,
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे
लोकलमध्ये लावलेल्या भोजपुरी चित्रपटांच्या ऑडिशनच्या जाहिरातींमुळे तरुणांची फसवणूक होऊ शकते. अशा जाहिराती प्रलोभन दाखवून दिशाभूल करतात. रेल्वे प्रशासनाने बेकायदेशीर जाहिराती लावणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा जाहिराती रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात.
- लता अरगडे, अध्यक्षा,
उपनगरीय प्रवासी महासंघ
