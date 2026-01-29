विद्याविहार उड्डाणपुलाच्या कामाला वेग
विद्याविहार उड्डाणपुलाच्या कामाला वेग
२५ जूनपर्यंत खुला करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : पूर्व आणि पश्चिम मुंबईला जोडणाऱ्या घाटकोपर परिसरातील अत्यंत महत्त्वाच्या विद्याविहार रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. हा पूल २५ जूनपर्यंत पूर्ण करून वाहतुकीस खुला करण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट महापालिकेने निश्चित केले आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी आज प्रकल्पस्थळी भेट देऊन कामाचा आढावा घेतला आणि पावसाळ्यापूर्वी मुख्य कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
विद्याविहार रेल्वे स्थानकावरून जाणारा हा पूल घाटकोपर पूर्वेतील रामचंद्र चेंबूरकर मार्ग आणि पश्चिमेकडील लालबहादूर शास्त्री (एलबीएस) मार्ग यांना जोडणार आहे. पाहणीदरम्यान बांगर यांनी सांगितले की, पुलाच्या पूर्व बाजूचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात असून, २८ फेब्रुवारीपर्यंत या बाजूचा पोहोच मार्ग आणि पृष्ठीकरणासह सर्व कामे पूर्ण केली जातील.
पश्चिम बाजूच्या कामात काही निवासी व वाणिज्य बांधकामे तसेच रस्ते आखणीचे अडथळे आहेत. ते तातडीने दूर करून कामाला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पश्चिम बाजूला सध्या १० पैकी सहा खांबांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित चार खांब आणि स्पॅनचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले जाणार आहे. पुलाची सर्व प्रमुख सिव्हिल कामे ३१ मेपूर्वीच पूर्ण करण्याचे नियोजन पालिकेने केले आहे. त्यानंतरच्या २५ दिवसांत फिनिशिंग आणि अंतिम डांबरीकरण करून २५ जूनला हा पूल मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होईल. या पाहणी दौऱ्यावेळी प्रमुख अभियंता (पूल) उत्तम श्रोते यांच्यासह महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अभियंते उपस्थित होते.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये :
एकूण लांबी : ६५० मीटर (रेल्वे रुळांवरील १०० मीटर लांबीच्या मुख्य पुलासह)
पोहोच मार्ग : पूर्व बाजूला २२० मीटर आणि पश्चिम बाजूला ३३० मीटर
विशेष सोय : उड्डाणपुलावरून थेट रेल्वेस्थानकाच्या पदपथावर जाण्यासाठी जोडमार्ग
पुनर्बांधणी : रेल्वे तिकीट खिडकी कक्ष, स्टेशन मास्तर कार्यालय आणि जिन्यांची अत्याधुनिक पुनर्बांधणी
विद्याविहार उड्डाणपुलामुळे घाटकोपरमधील वाहतूक कोंडी फुटणार आहे. पश्चिम बाजूकडील बाधित बांधकामे हटवून रस्तारेषा निश्चित करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल. २५ जून ही आमची अंतिम डेडलाइन असून, त्यानुसार कामाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे.
- अभिजित बांगर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प)
