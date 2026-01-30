पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय विभागाला ‘कवच ४’चे संरक्षण
विरार ते वडोदरा मार्गावर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई उपनगरीय विभागाने रेल्वे सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा टप्पा गाठला असून, ‘कवच ४’ ही अत्याधुनिक स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. विरार ते वडोदरा या ३४४ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर ही प्रणाली सुरू झाली असून, त्यामुळे पश्चिम रेल्वेची मुंबई उपनगरीय प्रणाली भारतीय रेल्वेमधील ‘कवच ४’ स्वीकारणारी पहिली उपनगरीय व्यवस्था ठरली आहे. दादरहून शुक्रवारी (ता. ३०) सुटलेली भुज-सायाजी नगरी एक्स्प्रेस ही ‘कवच’ प्रणालीसह धावणारी मुंबईतील पहिली ट्रेन ठरली. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे ३९७ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
‘कवच’ ही भारतात विकसित केलेली स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण (एटीपी) प्रणाली आहे. लोको पायलटने वेळेत ब्रेक न लावल्यास ही प्रणाली आपोआप ब्रेक लावते. त्यामुळे समोरासमोरची टक्कर, वेगमर्यादा ओलांडणे किंवा मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यास मदत होते. टक्कर टाळणे (टीसीएएस), वेग नियंत्रण आणि आपत्कालीन संदेश प्रणाली यामुळे रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे. विरार ते डहाणू हा विभाग मुंबई उपनगरीय प्रणालीत समाविष्ट असून, या संपूर्ण पट्ट्यावर कवच बसविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पश्चिम रेल्वेवर ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने विस्तारली जात असून, येत्या काळात मुंबईकडे येणाऱ्या व जाणाऱ्या प्रवासी आणि मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या सुरक्षेत लक्षणीय वाढ होणार आहे.
थोडक्यात माहिती
सध्या डब्ल्यूएपी-७ लोकोमोटीव्हवर कवच प्रणाली कार्यान्वित
इतर लोकोमोटीव्हवरही लवकरच अंमलबजावणी
वडोदरा ते नागदा मार्गावरील काम मार्च २०२६पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता
विरार ते मुंबई सेंट्रल मार्गावरील काम सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण अपेक्षित
- प्रकल्प तपशील
विरार ते वडोदरा : ३४४ किमी
कवच प्रणाली निर्मिती : मेधा कंपनी
एकूण स्थानके : ४९
एकूण खर्च : ३९७ कोटी रुपये
