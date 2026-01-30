सलमानविरोधात अपमानजनक टिप्पणी करण्यास मज्जाव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : निर्माते अभिनव कश्यप यांना सलमान खान आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध कोणतीही अपमानजनक टिप्पणी करण्यास मुंबईतील शहर दिवाणी न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ३०) मज्जाव केला आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध अपमानास्पद आणि धमकी देणारी भाषा वापरणे नाही, असे निरीक्षण न्यायाधीश पी. जी. भोसले यांनी सलमान आणि त्याच्या कुटुंबीयांना दिलासा देताना नमूद केले. हा मजकूर प्रथमदर्शनी बदनामीकारक, अपमानजनक करणारा आहे. तसेच विधाने सर्वसामान्यांच्या नजरेत सलमानची प्रतिमा मलिन करतात. कोणीही कोणाच्याही कुटुंबाविरुद्ध बदनामीकारक विधाने करू शकत नाही आणि कोणीही ती करू नये. प्रत्येक व्यक्तीची गोपनीयता जपली पाहिजे आणि प्रतिमा जपली पाहिजे, असेदेखील न्यायालयाने अधोरेखित केले. सलमानने कश्यप आणि इतर दोघांविरुद्ध शहर दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यात कोणतीही अपमानजनक टिप्पणी करण्यापासून कायमस्वरूपी मनाई आदेश आणि नऊ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रतिवादी आणि समाजमाध्यमांना सर्व वादग्रस्त मजकूर त्वरित काढून टाकण्याचे आणि बिनशर्त माफी मागण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली आहे. सलमानने दाखल केलेल्या या दाव्यावर शुक्रवारी सुनावणी घेताना कश्यप आणि इतर दोघांविरुद्ध तात्पुरता एकतर्फी मनाई आदेश दिला. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान प्रसिद्ध झालेल्या २६ मुलाखती आणि पॉडकास्टमध्ये अपमानजनक टिप्पणी केल्याप्रकरणी सलमानने कायदेशीर कारवाई सुरू केली.
