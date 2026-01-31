गोवंडीत झोपडपट्टीला भीषण आग
गोवंडीत झोपडपट्टीला भीषण आग
१० झोपड्या खाक; तीन तासांनंतर आग आटोक्यात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : गोवंडी येथील न्यू गौतम नगर परिसरात शनिवारी (ता. ३१) सकाळी भीषण आगीची घटना घडली. यामध्ये सुमारे १० झोपड्यांमधील घरगुती सामानासह फर्निचर जळून खाक झाले. अग्निशमन दलाने सुमारे तीन तासांच्या अथक परिश्रमानंतर आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गोवंडीच्या सोनापूर लेन, भीमवाडी रोडवरील जिजामाता मंदिराजवळ असलेल्या झोपडपट्टीत सकाळी १० वाजता ही आगीची घटना घडली. सुरुवातीला ही आग चार ते पाच झोपड्यांपुरती मर्यादित होती; मात्र पाहता पाहता या आगीने रौद्र रूप धारण केल्याने १० झोपड्या आगीच्या विळख्यात आल्या. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत सकाळी १०:२३ वाजता ही आग लेव्हल-१ची असल्याचे घोषित केले. या आगीत या झोपड्यांमधील इलेक्ट्रिक वायरिंग, विद्युत उपकरणे, फर्निचर, घरगुती वस्तू, छताचे पंखे यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून स्थानिक पोलिस, रुग्णवाहिका आणि वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपनीचे कर्मचारी घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. अखेर दुपारी सव्वाएक वाजण्याच्या सुमारास आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. या आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नसून प्रशासनाकडून तपास सुरू आहे.
