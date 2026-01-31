मुख्य आरोपी जोगधनकरला जन्मठेप
जान्हवी कुकरेजा हत्या प्रकरण
मुख्य आरोपी जोगधनकरला जन्मठेप
पुराव्यांअभावी मैत्रीण दियाची निर्दोष सुटका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२०ला खार येथील भगवती हाइट्सच्या गच्चीवर आयोजित पार्टीदरम्यान जान्हवी कुकरेजा या तरुणीच्या हत्येप्रकरणी सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी श्री जोगधनकरला शनिवारी (ता. ३१) दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. दुसरीकडे जान्हवीची मैत्रीण आणि सहआरोपी दिया पडळकरची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
मानसशास्त्राची विद्यार्थिनी असलेली जान्हवी सांताक्रूझ येथे आईवडिलांसह राहत हाेती. पाच वर्षांपूर्वी नववर्षाच्या स्वागतासाठी रात्री पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. या पार्टीत जान्हवी, श्री, दिया यांच्यासह इमारतीत राहणारी मित्रमंडळी उपस्थित होती. तथापि मध्यरात्री म्हणजेच १ जानेवारी २०२१ला १९ वर्षांच्या जान्हवीला श्री जोगधनकर आणि दिया पडळकर यांनी बेदम मारहाण केली. अंतिम शवविच्छेदन अहवालात तिच्या शरीरावर ४८ जखमा आढळून आल्या होत्या. त्यात तिचा मृत्यू झाला, असा आरोप होता. सत्र न्यायालयाने शनिवारी याप्रकरणी निकाल देताना जोगधनकरला त्याच्यावरील सर्व आरोपांत दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तर दियाची निर्दोष सुटका केली. जान्हवीची शेजारी आणि बालपणीची मैत्रीण असलेली दिया जामिनावर बाहेर असून, जोगधनकर कारागृहात आहे.
प्रत्यक्ष साक्षीदार नाही!
आपल्याविरोधातील खटला पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित असून, कोणताही प्रत्यक्ष साक्षीदार नाही. फिर्यादी पक्ष कायद्यानुसार आवश्यक असलेली पुराव्यांची संपूर्ण साखळी सिद्ध करण्यातही अपयशी ठरला आहे. जोगधनकरला झालेल्या जखमा त्या वेळी झालेल्या भांडणामुळे झाल्या होत्या, असा युक्तिवाद जोगधनकर याच्या वतीने करण्यात आला.
परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित खटला
- प्रामुख्याने परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित हा खटला असून पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि न्यायवैद्यक अहवाल सादर केले आहेत. याशिवाय ४९ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले.
- न्यायवैद्यक अहवालानुसार, जोगधनकरच्या शर्टवर आणि दियाने वापरलेल्या वस्तूंवर जान्हवीचे रक्त असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचेही विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले.
- घटनेनंतर जोगधनकर हा गोंधळलेल्या मनःस्थितीत इमारतीतून बाहेर पडताना दिसला होता, तर दियाने गुन्ह्याच्या वेळी झालेल्या ओठांच्या दुखापतीवर वैद्यकीय उपचार घेतल्याचा दावाही घरत यांनी केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.