राज्य शिक्षण मंडळातर्फे १० समुपदेशक नियुक्त
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘हेल्पलाइन
मुंबई, ता. ३१ : दहावी आणि बारावीच्या मुख्य परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शिक्षण मंडळाच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी १० अनुभवी समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अभ्यासाचा ताण, भीती आणि मानसिक दडपण दूर करण्यासाठी ‘हेल्पलाइन’वरून हे समुपदेशक विद्यार्थ्यांना विनामूल्य मार्गदर्शन करणार आहेत.
राज्य शिक्षण मंडळाच्या वतीने १० फेब्रुवारीपासून बारावी, तर २० फेब्रुवारीपासून दहावीची लेखी परीक्षा सुरू हाेणार आहे. परीक्षेच्या काळात अनेक विद्यार्थ्यांना नकारात्मक विचारांतून बाहेर काढून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी समुपदेशक विद्यार्थ्यांना मदत करणार आहेत. विद्यार्थी किंवा पालक सकाळी ८ ते रात्री ८ या वेळेत त्यांच्याशी संपर्क साधू शकणार आहेत.
हे समुपदेशक केवळ विद्यार्थ्यांच्या मानसिक समस्या आणि ताणतणावावर मार्गदर्शन करतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या काळात परीक्षा केंद्र बदलणे, बैठक व्यवस्था, प्रश्नपत्रिकेतील तांत्रिक शंका या विषयांवर समुपदेशकांना प्रश्न विचारू नयेत. परीक्षेच्या काळात आलेले मानसिक दडपण अशा विषयाबाबत संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी केले आहे.
हेल्पलाइन क्रमांक
१. ९९६०६४४४११
२. ९३७१६६१२५५
३. ७९७२५७३७४२
४. ७२०८४२९३८१
५. ९८३४०८४५९३
६. ७७०९१५६०६८
७. ९३५९९७८३१५
८. ८४२११५०५२८
९. ८१६९२०२२१४
१०. ९४०४७८३९९६
