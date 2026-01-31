सहकारी पोलिसास ९२ लाखांचा गंडा
सहकारी पोलिसास
९२ लाखांचा गंडा
शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्यात गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः आपल्याच सहकाऱ्याला तब्बल ९२ लाखांचा गंडा घालणाऱ्या पोलिसासह तिघांविरोधात शिवाजी पार्क पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. राजेंद्र दरेकर असे प्रमुख आरोपीचे नाव असून, तो लोहमार्ग पोलिस दलात सहाय्यक उपनिरीक्षक पदावर नियुक्त आहे.
लोहमार्ग पोलिस दलाचे शिपाई योगेश अदाटे यांच्या तक्रारीन्वये, ही कारवाई करण्यात आली. एकाच विभागात काम करत असल्याने दोघे एकमेकांना परिचित होते. २०२३ मध्ये दरेकर यांनी योगेश यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. आपला खासगी सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचा व्यवसाय असून, तो भारतासह अन्य देशांमध्ये पसरला आहे. हा व्यवसाय भागीदार सुरेश घुले, दत्तात्रय मोहिते सांभाळतात. या व्यवसायाचे सुमारे ५५० कोटी रुपये विविध बँक खात्यांवर जमा आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय ही रक्कम काढता येत नाही. करभरणा करण्यासाठी सुमारे दीड कोटींची तत्परतेने निकड असल्याचे सांगितले. योगेश यांची खात्री पटावी म्हणून, आरोपी दरेकरने तथाकथित भागीदारांकडील बँक पासबुक व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलद्वारे दाखवले. शिवाय आर्थिक मदत केल्यास दोन महिन्यांत दुप्पट परतावा देऊ, असे आश्वासन दिले.
दोन महिन्यांनी टाळाटाळ
दरेकर परिचित असल्याने योगेश यांनी टप्प्याटप्याने त्यांना ९२ लाख रुपयांचे सहकार्य केले. त्यासाठी योगेश यांनी मित्र, नातेवाइकांकडे उसनवारी केली. बँकेतूनही कर्ज काढले. दरेकर यांनी दोन महिने रिझर्व्ह बँकेची प्रक्रिया पूर्ण करत असल्याचे भासवले; मात्र त्यानंतर त्यांनी टाळाटाळ सुरू केली. या व्यवहाराबाबत कोणाला सांगितल्यास पैसे विसरावे लागतील, अशी धमकीही दिली. तेव्हा योगेश यांनी शिवाजी पार्क पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली.
