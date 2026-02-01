आरटीई प्रवेशाचा उतरता आलेख!
१२ वर्षांत चार हजार जागा घटल्या; मुंबईतील विद्यार्थ्यांची कोंडी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबई आणि परिसरामध्ये शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशाच्या जागांमध्ये मागील १२ वर्षांमध्ये वाढ होण्याऐवजी तब्बल चार हजार जागा घटल्या आहेत. त्या तुलनेमध्ये केवळ १५ शाळा आरटीई प्रवेशासाठी वाढल्या असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मुंबई परिसरामध्ये शिक्षण हक्क अधिकाराला बाधा पोहोचल्याचे चित्र समोर आले आहे.
राज्यभरात राबविण्यात येणाऱ्या आरटीई प्रवेशाच्या शाळांच्या नोंदणीची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली असून, यंदा मुंबई आणि परिसरामध्ये खासगी व्यवस्थापनाच्या आरटीई प्रवेशासाठी केवळ ३२५ शाळांची नोंद झाली आहे. या शाळांमध्ये यंदाच्या आरटीई प्रवेशासाठी पाच हजार ९४३ जागा उपलब्ध राहणार आहेत. मात्र मागील १२ वर्षांत मुंबई आणि परिसरामध्ये शेकडोंच्या संख्येने खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा वाढल्या असतानादेखील त्यांची आरटीई प्रवेशाची नोंदणी का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर दुसरीकडे अनेक संस्थांनी आरटीई प्रवेशापासून दूर राहण्यासाठी स्वतःला आंतरराष्ट्रीय आणि अल्पसंख्याक दर्जा घेऊन यातून आपली सुटका करून घेतली असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अनेक शाळांनी या प्रवेशापासून दूर राहण्यासाठी बेकायदा अल्पसंख्याक दर्जा घेतला असून, या सर्व शाळांची चौकशी केल्यास अनेक गंभीर भावी समोर येतील, असेही शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मुंबई आणि परिसरात यंदाच्या आरटीई प्रवेशासाठी राज्य शिक्षण मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या २५३ शाळांची नोंद झाली. तर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या ७२ अशा एकूण ३२५ शाळांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये मागील वर्षात ज्या शाळांनी नोंदणी केली होती त्या ३२७ शाळा होत्या. त्यामध्ये ६,०५३ जागा उपलब्ध होत्या. आता शाळांची संख्या दोनने घटल्याने ११० जागा कमी झाल्या आहेत. मागील १२ वर्षांत असाच जागा कमी होण्याचा क्रम सुरू असल्याचे दिसून आले आहे.
प्रवेशासाठी अडचणींचा डोंगर
मुंबई आणि परिसरामध्ये आरटीई प्रवेशासाठी अनेक शाळा या पालकांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करतात. विशेषतः वांद्रे, अंधेरी, मुलुंड, विक्रोळी, घाटकोपर, कुलाबा, भायखळा इत्यादी परिसरामध्ये आरटीई प्रवेशापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचे प्रमाण प्रचंड मोठे असून यासंदर्भात अनेक तक्रारी येऊनही पालकांना मागील काही वर्षांत न्याय मिळू शकला नाही. दुसरीकडे शाळांवर कारवाईदेखील केली जात नाही. त्यामुळे संस्थाचालक मोकाट सुटल्याचे पालक संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
खासगी शाळांकडे पूर्व प्राथमिकचे प्रवेश कधीच पूर्ण
शालेय शिक्षण विभागाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी यंदा बराच वेळ लावला. तर दुसरीकडे पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण शालेय शिक्षण विभागाकडून अद्याप येऊ न शकल्याने राज्यातील खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांनी नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ पर्यंत आपल्याकडे असलेले पूर्व प्राथमिक आणि पहिलीतील प्रवेश पूर्ण करून घेतले आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशाच्या जागांसंदर्भात साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच काही शाळांकडून आरटीई प्रवेश सपशेल नाकारले जातात, असेही पालकांचे म्हणणे आहे.
मागील १२ वर्षांतील शाळा आणि जागा
वर्षे शाळा उपलब्ध जागा
२०१४-१५ ३१२ ८,२३४
२०१५-१६ ३१३ ११,४०१
२०१६-१७ ३१७ ९,६६४
२०१७-१८ ३३४ ७,४४९
२०१८-१९ ३४७ ८,३७४
२०१९-२० ३५६ ७,४९१
२०२०-२१ ३६७ ७,१६२
२०२१-२२ ३५१ ६,४६३
२०२२-२३ ३४१ ६,४५१
२०२३-२४. ३३७ ६,५६९
१०२४-२५ ३३८ ६,२६५
२०२५-२६ ३२७ ६,०५३
२०२६-२७ ३२५ ५,९४३ (यंदाच्या प्रवेशासाठी
