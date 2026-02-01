मुंबई-पुणे अवघ्या तासाभरात
सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा
नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबई ते पुणे हे अंतर अवघ्या तासाभरात पार करता येणार आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि औद्योगिक, शैक्षणिक केंद्र असलेल्या पुण्याला थेट जोडणाऱ्या हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशभरात सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा केली असून, त्यामध्ये मुंबई-पुणे हा मार्ग महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या दळणवळण, उद्योग आणि रोजगार क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
देशातील प्रमुख शहरे, औद्योगिक पट्टे, आयटी हब आणि धार्मिक स्थळे जलद रेल्वेने जोडण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असून, या सातही कॉरिडॉरची एकूण लांबी सुमारे चार हजार किलोमीटर इतकी असणार आहे. यासाठी १६ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल्वेमुळे सध्या अडीच ते तीन तास लागणारा प्रवास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, रोज प्रवास करणाऱ्या नोकरदार, उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी या मार्गांना ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ असे संबोधत, शहरीकरणातून निर्माण होणारी आर्थिक ताकद अधिक प्रभावीपणे वापरण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट केले. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांचा विकास, प्रादेशिक असमतोल कमी करणे आणि आर्थिक हालचालींना गती देणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. याअंतर्गत मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळूर, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बंगळूर, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी हे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. विशेषतः दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी- सिलिगुडी हे मार्ग उत्तर व पूर्व भारतातील भागांना देशाच्या मुख्य आर्थिक प्रवाहाशी जोडणारे ठरणार आहेत.
खर्च आणि मापदंड
सध्या सुरू असलेला मुंबई ते अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प ५०८ किलोमीटर लांबीचा असून, त्याचा अंदाजे खर्च १.०८ लाख कोटी रुपये आहे. या आधारावर एका किलोमीटरसाठी सरासरी २०० ते २५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला जातो. याच निकषांवर नव्या सात कॉरिडॉरचा एकत्रित खर्च १६ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता रेल्वे तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
अर्थसंकल्पातील ही घोषणा तत्त्वतः मान्य असून, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी व्यवहार्यता अभ्यास, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), मार्ग निश्चिती, जमीन अधिग्रहण आणि निधी उभारणीच्या प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे हे प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबवले जाणार आहेत.
वेळेची मोठी बचत
प्रस्तावित हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. सध्या पाच ते सहा तास लागणारा मुंबई-पुणे प्रवास भविष्यात तासाभरात, तर दिल्ली-वाराणसी प्रवास १२ तासांवरून सुमारे चार तासांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या घोषणेमुळे भारतातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली असून, हाय-स्पीड रेल्वे ही भविष्यातील जलद, आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक दळणवळण व्यवस्थेचा कणा ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
प्रस्तावित कॉरिडॉरमुळे वेळेची बचत
१. मुंबई ते पुणे : ४८ मिनिटे
२. पुणे ते हैदराबाद : १ तास ५५ मिनिटे
३. हैदराबाद ते बंगळूर : २ तास
४. हैदराबाद ते चेन्नई : २ तास ५५ मिनिटे
५. चेन्नई ते बंगळूर : १ तास १३ मिनिटे
६. दिल्ली ते वाराणसी : ३ तास ५० मिनिटे
७. वाराणसी ते सिलिगुडी : २ तास ५५ मिनिटे
एकूण लांबी : सुमारे ४ हजार किमी
एकूण खर्च : १६ लाख कोटी रुपये
रेल्वेसाठी २.७८ लाख कोटींची तरतूद : अश्विनी वैष्णव
‘केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी दोन लाख ७८ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रवासी सुरक्षा, पायाभूत सुविधा आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यावर या निधीतून विशेष भर देण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. भारतीय रेल्वेसाठीच्या एकूण तरतुदींपैकी सुमारे एक लाख २० हजार कोटी रुपये केवळ रेल्वे सुरक्षेसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. रेल्वे अपघात रोखणे, सिग्नलिंग यंत्रणा अद्ययावत करणे तसेच ट्रॅक देखभाल आणि सुरक्षितता वाढविण्यासाठी या निधीचा उपयोग केला जाणार असल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वेकडून सध्या १७ हजार नवीन सामान्य (जनरल) डबे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे लांब पल्ल्याच्या तसेच उपनगरी गाड्यांमधील गर्दी काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
