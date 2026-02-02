काळा घोडा कला महोत्सवाला दिमाखात सुरुवात
काळा घोडा कला महोत्सवाला दिमाखात सुरुवात
विविध क्षेत्रांतील कलाकारांचा सहभाग; तरुणाईचा उत्साह शिगेला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : प्रसिद्ध काळा घोडा आर्ट फेस्टिव्हल (कला महोत्सव)ला शनिवारी (ता. ३१) सुरुवात झाली असून, हा महोत्सव ८ फेब्रुवारीपर्यंत सकाळी १० ते रात्री १० या वेळेत हा सुरू राहणार आहे. या फेस्टिव्हलमध्ये विविध सांस्कृतिक, साहित्यिक कार्यक्रमांसोबतच चित्रपट, नाटक, संगीत, नृत्य तसेच लहान मुलांसाठी कार्यशाळा, विविध चर्चासत्रे अशा चारशेहून अधिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी शंभरहून अधिक कलाकृती पाहता येणार असून, विविध क्षेत्रांतील कलाकार यामध्ये सहभागी झाले आहेत. यंदा या ठिकाणी तरुणाईचा वेगळा उत्साह पाहायला मिळत आहे.
काळा घोडा समितीच्या वतीने आयोजित या महोत्सवात यंदा ११३ स्टॉल्स उभारण्यात आले असून, त्यातील पाच ते चार स्टॉल दररोज बदलत्या स्वरूपाचे आहेत. देशातील २० राज्यांमधून आलेले कलाकार व कारागीर या उत्सवात सहभागी झाले असून, तब्बल ८० हून अधिक कला प्रकारांचे सादरीकरण येथे पाहायला मिळत आहे. चित्रकला, शिल्पकला, हस्तकला, टेक्स्टाइल, समकालीन कला यासोबतच प्रत्येक स्टॉल वेगळी मांडणी आणि वेगळा आशय घेऊन उभा आहे. विशेष बाब म्हणजे २० स्टॉल राजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियममध्ये पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देत समितीने कलाकारांना थेट प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्र पोलिस, मुंबई महापालिकेचे स्टॉलदेखील आहेत. २६व्या वर्षात पदार्पण करणाऱ्या या महोत्सवाचे संचालन ब्रिदा मेलेंन समिती यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येत आहे. जेन-झी आणि टेक्नोसॅव्ही पिढी, मोबाईल कॅमेऱ्यांच्या लेन्समधून कलेचा अनुभव घेताना या ठिकाणी दिसत आहे. कलाकृतींसोबत घेतले जाणारे कलात्मक सेल्फी, रील्स आणि सोशल मीडिया पोस्टर्स यामुळे कलेचा संवाद नव्या माध्यमांतून पुढे जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सोबतच सामाजिक प्रश्न, मानवी संवेदना, पर्यावरण, शहरी अस्वस्थता अशा विषयांवर भाष्य करणाऱ्या प्रतिकृती रसिकांना विचारात पाडत आहेत.
दहीहंडीचा थरार
काळा घोडा फेस्टिव्हलमध्ये महाराष्ट्र दहीहंडी समन्वय समितीच्या वतीने मुले आणि मुलींच्या दहीहंडी फोडण्याच्या प्रात्यक्षिकाने सोमवारी या उत्सवात वेगळाच रंग भरला. थरावर थर रचत साकारलेल्या मानवी मनोऱ्याने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. अचूक समन्वय, शिस्तबद्ध हालचाली आणि आत्मविश्वासाने सादर झालेल्या या प्रात्यक्षिकाला उपस्थितांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. मुलींच्या सहभागामुळे विशेष आकर्षण ठरलेल्या या सादरीकरणातून परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुरेख संगम दिसून आला.
