बेकायदा बांधकामांवर पालिकेची कारवाई
मुंबई, ता. २ : अत्यंत गजबजलेले व्यापारी रस्ते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोहम्मद अली मार्ग आणि इब्राहिम मर्चंट मार्ग परिसरातील पदपथांवरील अनधिकृत वाढीव बांधकामांवर महापालिकेने सोमवारी (ता. २) कारवाई केली. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशानुसार, उपआयुक्त चंदा जाधव यांच्या मार्गदर्शनात, सहाय्यक आयुक्त योगेश देसाई यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई करण्यात आली.
मोहम्मद अली मार्ग हा भेंडीबाजार, मशीद बंदर आणि भायखळा परिसराला जोडणारा प्रमुख रस्ता आहे. इब्राहिम मर्चंट मार्ग हा रस्ता नागदेवी आणि मांडवी परिसराच्या जवळ आहे. हे दोन्ही रस्ते व्यापारी दृष्टीने आणि रहदारीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही मार्गावरील पदपथांवर अनधिकृत वाढीव बांधकामे आढळून आली होती. तसेच, या परिसरात अनधिकृत फेरीवाल्यांनीही दुकाने उभी केल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे, वाहनचालकांना मार्गक्रमण करण्यास तसेच पादचाऱ्यांना पदपथांवर चालण्यास अडथळा निर्माण होत होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या ‘बी’ प्रशासकीय विभागाकडून ही निष्कासनाची मोहीम हाती घेण्यात आली. याअंतर्गत या परिसरातील येथील परिसरातील अनधिकृत फेरीवाले, पदपथांवरील अनधिकृत वाढीव बांधकामांचे निष्कासन करण्यात आले. यामध्ये सात अनधिकृत दुकाने हटविण्यात आली. तसेच, १२ ओटे, पत्र्याचे लोखंडी शेड, १० बोलार्ड, दोन बेवारस वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. अतिक्रमण निर्मूलनाची चार वाहने, दोन जेसीबी आणि अन्य संयंत्राच्या सहाय्याने हे निष्कासन करण्यात आले. या कारवाईदरम्यान महापालिकेचे ४० अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह पुरेसा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
