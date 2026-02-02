मुंबईकरांनो शिस्त पाळा,अन्यथा खिसा रिकामा होणार!
मुंबईकरांनो, शिस्त पाळा, अन्यथा खिसा रिकामा!
कचरा फेकल्यास पाचशे, तर थुंकल्यास अडीचशे रुपयांचा दंड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः मुंबईला स्वच्छ व सुंदर शहर करण्यासाठी महापालिकेने कडक पावले उचलली आहेत. शहर आणि उपनगरांमध्ये कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांविरुद्ध पालिकेने ‘घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी), स्वच्छता आणि स्वच्छताविषयक उपविधी-२०२५’ जाहीर केली आहे. त्यात २१ नियमावलींचा समावेश असून सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकण्यापासून ते सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनात ही नियमावली जाहीर करण्यात आली. ओला व सुका कचरा वर्गीकरण, प्रक्रिया आणि विल्हेवाटीचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले. हे नियम केवळ नागरिकांनाच नाही, तर खासगी संस्था, व्यापारी संकुले, शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळांनाही बंधनकारक असणार आहेत.
दंडात्मक कारवाईची वर्गवारी
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे २५० रु.
रस्ते, पदपथावर कचरा टाकणे ५०० रु.
ओला व सुका कचरा वर्गीकरण न करणे २०० (वैयक्तिक) / १,००० (मोठ्या संस्था)
विनापरवाना बांधकाम राडारोडा वाहतूक २५ हजार (प्रतिवाहन)
सार्वजनिक ठिकाणी लघवी/शौच करणे ५०० रु.
पाळीव प्राण्यांनी सार्वजनिक जागी घाण करणे १,००० रु.
सार्वजनिक ठिकाणी आंघोळ करणे / कपडे धुणे ३०० रु.
व्यावसायिक कारणांसाठी कचरा जाळणे १०,००० रु.
राडारोडा टाकणाऱ्यांवर विशेष नजर
शहरात अनधिकृतपणे राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे पालिकेने निश्चित केले आहे. कुठेही राडारोडा टाकल्यास २० हजार, तर विनापरवाना वाहतूक केल्यास २५ हजारांचा दंड आकारला जाणार आहे. या मोहिमेचे व्यवस्थापन उपायुक्त किरण दिघावकर करीत आहेत.
मुंबईतील घनकचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. नागरिकांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करून पालिकेला सहकार्य करावे. आपला परिसर स्वच्छ ठेवणे, ही प्रत्येक मुंबईकराची जबाबदारी आहे.
- डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त आयुक्त
