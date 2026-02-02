एसटीच्या ‘तीर्थाटन’साठी विभाग नियंत्रकांना सूचना
प्रवासी कमी असल्यास तारीख बदल किंवा परतावा मिळणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : एसटी महामंडळाने ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे-एसटीसंगे तीर्थाटन’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी ४० प्रवाशांची अट आहे; मात्र आता किमान ३५ प्रवासी असतील तरीही सहलीला परवानगी मिळणार आहे. तसेच प्रवासी कमी असल्यास सहलीची तारीख बदलता येईल किंवा १०० टक्के परतावा मिळणार आहे. या सहलीबाबतच्या सूचना एसटी महामंडळ उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी विभाग नियंत्रकांना दिल्या आहेत.
‘एसटीसंगे तीर्थाटन’ ही योजना २३ जानेवारी २०२६ पासून ही राज्यातील २५१ आगारांत एकाच वेळी राबविण्यात येत आहे. महिनानिहाय येणारे विविध सण, उत्सव विचारात घेऊन विभागांनी शालेय सुट्टीच्या दिवशी, सलग सुट्टीच्या कालावधीत विविध मार्गांकरिता तीर्थाटन सहली नियोजन करण्यात येणार आहेत. पावसाळी हंगामात विविध मॉन्सून पर्यटनस्थळे, श्रावण सोमवारी महादेव मंदिराच्या स्थळांकरिता, अष्टविनायक दर्शन, ज्योतिर्लिंग दर्शन, नवरात्रीमध्ये साडेतीन शक्तिपीठ दर्शन, तुळजापूर दर्शन, अक्कलकोट दर्शन, पंढरपूर दर्शन, किल्ले दर्शन, सागरी पर्यटन, थंड हवेची ठिकाणे, अभयारण्य, ताडोबा, चिखलदरा इत्यादी विविध ठिकाणांकरिता प्रवासी गरजेनुसार तीर्थाटन सहली तयार करून चालविण्यात येणार आहे. विविध धार्मिक व पर्यटनस्थळासाठी प्रवाशांकडून मागणी आल्यास ४० प्रवाशांच्या गटासाठी तीर्थाटन सहलीसाठी बस उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच यासाठी किमान ३५ सीटचे आरक्षण होणे आवश्यक राहील. प्रवासी प्रतिसाद कमी अमल्यास प्रवासाची तारीख बदलण्याची अथवा १०० टक्के परतावा देण्याची तरतूद राहणार आहे.
..आगाऊ आरक्षण करण्याची सुविधा
प्रवास भाड्यातील विविध सामाजिक घटकांच्या सवलती लागू
आगारासह विभागीय पातळीवर समन्वयक अधिकारी
संकेतस्थळावर, स्थानिक परिसरात, समाज माध्यमांवर प्रसिद्धी
