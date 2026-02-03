एल्फिन्स्टनच्या ''त्या'' चाळींच्या दुरुस्ती खर्चावरून म्हाडा-एमएमआरडीए आमनेसामने
एमएमआरडीए, म्हाडा आमनेसामने
सेस चाळींच्या दुरुस्ती खर्चावरून वाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : एल्फिन्स्टन येथील पुलामुळे बाधित होणाऱ्या दोन उपकरप्राप्त (सेस) चाळींच्या दुरुस्ती खर्चावरून म्हाडा आणि एमएमआरडीए आमनेसामने येणार आहेत. येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एमएमआरडीएने म्हाडाची ७८ घरे खरेदी केली असून, ती रहिवाशांना मालकीतत्त्वावर दिली जाणार आहेत. या घरांच्या बदल्यात एमएमआरडीए म्हाडाला पैसे दिले आहेत. मात्र, म्हाडाने या चाळींच्या दुरुस्तीवर आतापर्यंत सुमारे एक कोटी ७५ लाख रुपये खर्च केला आहे, तो मिळावा, यासाठी आता म्हाडा प्रयत्नशील असून, त्याबाबतचे पत्र एमएमआरडीएला दिल्याने वाद उभा राहणार आहे.
मुंबई शहरातील जुन्या सेस चाळी आणि इमारतींची देखभाल करण्याची जबाबदारी म्हाडावर आहे. यामध्ये एल्फिन्स्टन पुलाला लागून असलेल्या लक्ष्मी निवास आणि हाजी नुरानी चाळ या दोन चाळी सेसमध्ये येत आहेत. त्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीवर म्हाडाने आतापर्यंत पावणेदोन कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दरम्यान, या चाळी एल्फिन्स्टन पुलाच्या उभारणीमुळे बाधित होत असल्याने येथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाकरिता एमएमआरडीएने म्हाडाकडून ७८ घरे घेतली असून, संबंधित रहिवाशांना दिली जाणार आहेत. त्या बदल्यात एमएमआरडीएने म्हाडाला सुमारे ८९ कोटी रुपये दिले आहेत.
म्हाडाने याआधी दुरुस्तीवर केलेल्या खर्चाचे काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्याची दखल घेत म्हाडाने जवळपास पावणेदोन कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी एमएमआरडीएकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे, तर येथील रहिवाशांचे आपणच पुनर्वसन केले असल्याने दुरुस्तीचा खर्च का द्यावा, असा सवाल एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे. त्यामुळे म्हाडा आणि एमएमआरडीएमध्ये वादाची ठिणगी पडणार असल्याचे चित्र आहे.
नियमानुसार पैसे मिळावेत
उपकरप्राप्त इमारतीच्या दुरुस्तीची जबाबदारी म्हाडावर आहे. त्यानुसार त्यांनी दुरुस्तीवर केलेला खर्च या इमारतीचा पुनर्विकास करताना विकसकाकडून वसूल केला जातो. एल्फिन्स्टनच्या रहिवाशांकरिता आम्ही घरे उपलब्ध करून दिली, यासाठी त्या बदल्यात एमएमआरडीएने पैसे दिले आहेत. त्यामुळे चाळीतील राहिवाशांचे हक्क आता एमएमआरडीएकडे गेले आहेत. परिणामी चाळीचे हक्कदार एमएमआरडीए झाले आहे. त्यामुळे याआधी आम्ही खर्च केलेले पैसे नियमानुसार एमएमआरडीएने देणे अपेक्षित आहे. चाळीचे आणि त्या जागेचे काय करायचे, हा एमएमआरडीएचा प्रश्न आहे, असे म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
७८ घरांसाठी ८९ कोटी
हाजी नुरानी आणि लक्ष्मी निवास या दोन चाळीत ८३ रहिवासी आहेत. त्यापैकी ७८ रहिवाशांनी घरे घेण्याबाबत सहमती दर्शवली होती. त्यानुसार एमएमआरडीएने म्हाडाकडून ८९ कोटी रुपयांना सदर घरे घेतली आहेत. त्यानुसार एमएमआरडीएने म्हाडाकडून घरांचा ताबा घेतला असून, लवकरच राहिवाशांना सुपूर्द केली जाणार आहेत. दरम्यान, सदर घरांच्या दुरुस्तीवर नुकतेच जवळपास ९८ लाख रुपये खर्च केला आहे.
सेस चाळीतील घरे
- हाजी नुरानी चाळ - ६० घरे
- लक्ष्मी निवास - २३ घरे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.