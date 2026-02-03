‘सीईटी’ नोंदणीचा ६ लाख विद्यार्थ्यांचा टप्पा पार
‘सीईटी’ नोंदणीचा सहा लाख विद्यार्थ्यांचा टप्पा पार
मुंबई, ता. ३ : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने यावर्षी १७ विविध पदवी व पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ जानेवारीपासून ‘एमपीएड’ व ‘एमएड’ या दोन अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेच्या नोंदणीपासूनच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस प्रारंभ झाला. आजपर्यंत सीईटीच्या सर्व अभ्यासक्रमाची नोंदणी सुरू असून सहा लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. दरम्यान, ‘जे विद्यार्थी यावर्षी सीईटी परीक्षा देऊ इच्छितात, त्यांनी त्या सीईटी परीक्षेची अंतिम तारीख संपण्याच्या आत नोंदणी करावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाकडून करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरातून १४ लाख विद्यार्थ्यांनी सीईटीसाठी नोंदणी केली होती.
आजपर्यंत एकूण सहा लाख चार हजार ८३९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षेला नोंदणी केली तर प्रथमच विद्यार्थ्यास तीन अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेला दोन संधी देण्यात आली आहे, यानुसार दोन संधी मिळून ही नोंदणी आठ लाख ४५ हजार ७०८ अशी झाली आहे. या मिळालेल्या दोन संधींमुळे पीसीएम, पीसीबी व एमबीए, एमएमएस या तीन अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या संधीच्या प्रवेश परीक्षेला चार लाख पाच हजार ७०२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली तर दोन लाख ४० हजार ८६९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षेच्या दोन संधीला पसंती दिली. आजपर्यंत प्रवेश परीक्षेसाठी सर्वात जास्त नोंदणी पीसीएम सीईटीसाठी झाली असून २,४१,१३५ विद्यार्थ्यांनी प्रथम संधीसाठी नोंदणी केली आहे तर दोन संधींसाठी १,६८,५९१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. तर पीसीबी सीईटीसाठी प्रथम संधीसाठी १,२६,५७८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून दोन संधीसाठी ५५,५०१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
--
प्रवेश परीक्षेच्या दोन संधी
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना या वर्षीपासून एमएच सीईटी, पीसीएम, पीसीबी व एमबीए या तीन अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा (सीईटी) दोन वेळेस घेतल्या जात आहेत. पहिली प्रवेश परीक्षा एप्रिल २०२६मध्ये तर दुसरी प्रवेश परीक्षा मे २०२६मध्ये होणार आहे. विद्यार्थ्याला एक प्रवेश परीक्षा देणे बंधनकारक असून दुसरी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक असेल. जर विद्यार्थ्याने दोन प्रवेश परीक्षा दिल्यास तर त्याला दोन्हीपैकी ज्यामध्ये जास्त गुण असतील ते प्रवेशासाठी गृहीत धरले जातील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.