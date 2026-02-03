सांगलीच्या तरुणाला सोने तस्करीत अटक
सांगलीच्या तरुणाला
सोने तस्करीत अटक
मुंबई, ता. ३ ः दुबईहून तब्बल १.७७ कोटींची सोन्याची भुकटी तस्करी करून मुंबईत आणणाऱ्या प्रवीण पाटील (वय २८) या तरुणास कस्टम विभागाने अटक केली. आरोपी प्रवीण मूळचा सांगलीचा रहिवासी असून, त्याने प्रथमच सोन्याची खेप वाहून आणली असावी, असा अंदाज कस्टम प्रवक्त्याने वर्तविला.
दुबईहून रविवारी आलेल्या विमानात एका आसनाखाली सोने दडवल्याची गोपनीय माहिती प्राप्त झाली होती. मुंबईच्या विमानतळावर उतरल्यानंतर तो सोने घेऊन विमानतळाबाहेर पडण्याची शक्यता होती. त्यानुसार कस्टम विभागाने धावपट्टीवरच विमानाची झाडाझडती घेतली, तेव्हा पाटील बसलेल्या आसनाखाली सोन्याची पूड असलेले पाकीट चिकटविलेले आढळले; मात्र पाटील हे पाकीट सोबत न घेताच विमानातून उतरला. तो विमानतळातून बाहेर पडत असताना कस्टम विभागाने त्याला रोखले. चौकशीत त्याने हे सोने विमानतळाबाहेर काढण्याची जबाबदारी होती; मात्र ती कशी पार पाडावी याबाबत फारसे ज्ञान नसल्याने सोने मागेच सोडून बाहेर पडलो, असे सांगितले. दरम्यान, चौकशीत पाटीलने प्रतीक नावाच्या व्यक्तीचे नाव घेतले. त्याच्याच सांगण्यावरून सोने वाहून आणल्याचा त्याचा दावा तपासला जात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
