दोन विमानांच्या पंखांमध्ये धडक
मुंबई विमानतळावर मोठा अपघात टळला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आज (ता. ३) मोठी दुर्घटना होता होता टळली. रनवेजवळील टॅक्सी वेवर एअर इंडिया आणि इंडिगोच्या दोन विमानांच्या पंखांची परस्परांमध्ये धडक झाली. यात कोणत्याही प्रवाशाला इजा झाली नाही आणि सर्व जण सुरक्षित आहेत.
एअर इंडियाचे मुंबईहून कोईम्बतूरसाठी जाणारे विमान एआय २७३२ उड्डाणाची तयारी करीत टॅक्सीवेवर थांबले होते. त्याच वेळी हैदराबादहून मुंबईत पोहोचलेली इंडिगोची फ्लाइट ६ई ७९१ लँडिंग केले होते. याच वेळी दोन्ही विमानांचे पंख घासले गेले. यामुळे एअर इंडियाच्या विमानाच्या पंखाचे नुकसान झाले. इंडिगोने सांगितले की, हैदराबादहून मुंबईसाठी चाललेल्या आमच्या ६ई ७९१ विमानाचा एक पंख लँडिंगनंतर दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी धडकला. सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ कळवण्यात आले असून, या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. आमच्यासाठी ग्राहक, क्रू आणि विमानांची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
...
त्रासाबद्दल खेद!
एअर इंडियाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, मुंबईहून कोईम्बतूरसाठी चाललेल्या एआय २७३२ विमानाला उड्डाणापूर्वी टॅक्सी वेवर थांबलेल्या अवस्थेत दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी धडकल्यामुळे विलंब झाला. दोन्ही विमानांच्या पंखांमध्ये धडक होऊन आमच्या विमानाच्या पंखाचे नुकसान झाले. खबरदारीच्या उपाययोजनेअंतर्गत, विमानाची पुढील तांत्रिक तपासणी केली जात आहे. सर्व प्रवासी सुरक्षित उतरवण्यात आले असून, आमची टीम त्यांना शक्य तेवढ्या लवकर गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करीत आहे. एअर इंडियाला या घटनेमुळे प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल खेद वाटतो.
