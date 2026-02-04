कांदळवन क्षेत्रात बेकायदा भिंत
कांदळवन क्षेत्रात बेकायदा भिंत
प्रशासनाकडून संयुक्त स्थळपाहणी; तक्रारीनंतर कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : गोराई येथील सीआरझेड क्षेत्रात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) सुरू असलेल्या बेकायदा सीमा भिंतीच्या बांधकामाविरोधात तक्रार आल्यानंतर कांदळवन प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने तालुकास्तरीय कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समितीने नुकतीच या जागेची संयुक्त स्थळपाहणी केली.
‘वॉचडॉग फाउंडेशन’चे संस्थापक निकोलस आल्मेडा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गोराई येथील सर्व्हे क्रमांक १, ५९, ८८, ८७ आणि ४९ मध्ये नियमबाह्य भिंत बांधली जात असल्याची तक्रार कांदळवन सुरक्षा ॲपद्वारे केली होती. कांदळवनांचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून हे बांधकाम एमटीडीसीकडून केले जात असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या स्थळपाहणीसाठी बोरिवलीचे तहसीलदार, नगर भूमापन अधिकारी, गोराईचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आणि पालिकेच्या आर/मध्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्तांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना सदस्य सचिव एस. जी. काठे यांनी दिल्या. यासोबतच महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनाही पाचारण करण्यात आले. चौकशीदरम्यान तक्रारीत नमूद केलेले ठिकाण दाखवण्यासाठी मूळ तक्रारदार निकोलस आल्मेडा आणि वॉचडॉग फाउंडेशनच्या सदस्यांना कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते.
‘तक्रारदार उपस्थित राहिले नाहीत, तर त्यांच्या गैरहजेरीत पाहणी केली जाईल आणि त्यानंतर त्यांचे कोणतेही म्हणणे ऐकले जाणार नाही,’ असे समितीने स्पष्ट केले होते.
