आयआयटी मुंबईतील संशोधकांनी विकसित केली कार्यक्षम पद्धत
उपचारक्षम पेशींची सुधारित निर्मिती
आयआयटी मुंबई संशोधकांची कार्यक्षम तंत्रपद्धती
मुंबई, ता. ११ : आयआयटी मुंबई येथील संशोधकांनी टी-पेशी उपचार पद्धतींसाठी प्रयोगशाळेत वाढवलेल्या रोगप्रतिकारक पेशी गोळा करण्याची एक सोपी व कार्यक्षम पद्धत विकसित केली आहे. या पद्धतीमुळे कर्करोगावरील उपचार शोधण्यासाठी सुरू असलेल्या संशोधनात इम्यूनोथेरपी किंवा प्रतिकारक्षमता-आधारित उपचार पद्धती एका नव्या पर्वाला सुरुवात होणार असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे.
आयआयटी मुंबईतील जैवविज्ञान व जैवअभियांत्रिकी विभागातील प्रा. प्रकृती तयालिया यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधक गटाने ही पद्धत विकसित केली आहे. यात प्रयोगशाळेत वाढवलेल्या टी-पेशींना अलगदपणे गोळा करून प्राप्त करण्यासाठी एक सोपी पद्धत विकसित केली आहे. सदर संशोधन मोनाश विद्यापीठाच्या प्रा. नील कॅमेरॉन यांच्या सहयोगाने केले गेले. हा शोधनिबंध बायोमटेरियल्स सायन्सया विज्ञान पत्रिकेत प्रकाशित झाला आहे. संशोधकांनी हे शोधले की, स्कॅफोल्डवर वाढवलेल्या टी-पेशी कर्करोगाच्या पेशींना अधिक प्रभावीपणे नष्ट करू शकतात. भविष्यात या निष्कर्षांची प्राण्यांवर चाचणी घेण्याची तसेच टी-पेशींनी भरलेले स्कॅफोल्ड थेट शरीराच्या आत ठेवण्याची शक्यता आहे का हे शोधण्याची त्यांची योजना असल्याचे संशोधकांनी सांगितले.
संशोधकांनी पॉलीकॅप्रोलॅक्टोन नावाच्या पदार्थापासून इलेक्ट्रोस्पिनिंग पद्धत वापरून तयार केलेल्या स्कॅफोल्ड्समध्ये ‘जुर्काट’ टी-पेशी वाढवून पाहिल्या. टी-पेशींचे जीवशास्त्र, कर्करोग आणि एचआयव्ही यांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रयोगशाळेत वाढवला व वापरला जाणारा मानवी पेशी-वंश (सेल लाइन) म्हणजे ‘जुर्काट’ टी-पेशी. सूक्ष्मदर्शकाखाली निरीक्षण करताना, या पेशी सक्रियपणे स्कॅफोल्डच्या आत शिरताना आणि तंतूंमधील जागेत घट्ट अडकताना दिसून आल्या.
याविषयी सांगताना शोधनिबंधाचे प्रमुख लेखक, डॉ. जयदीप दास म्हणाले, ‘ सहसा र्ट-पेशी द्रवामध्ये मुक्तपणे तरंगत असल्याने म्हणजे, त्या तरंगत्या पेशी असल्याने सैद्धांतिकदृष्ट्या त्या हाताळण्यास सोप्या असतात असे मानले जाते, पण प्रत्यक्षात मात्र असे दिसले की जेव्हा त्या दाट तंतूंच्या जाळ्यामध्ये ठेवल्या जातात, तेव्हा त्या जाळ्याला घट्ट पकडून बसतात.’
तीन वेगळ्या पद्धतींच्या चाचण्या
यानंतर संशोधकांनी पेशी गोळा करण्याच्या तीन वेगवेगळ्या पद्धतींची चाचणी घेतली. पहिली पद्धत म्हणजे संशोधकांनी केवळ पिपेटचा वापर करून द्रव माध्यमातून पेशी शोषून घेतल्या (मॅन्युअल फ्लशिंग), तर दुसऱ्या पद्धतीत, प्रयोगशाळेत पेशी विलग करण्यास मदत करणाऱ्या ट्रिप्सिन या विकराचा (एंझाइम) ट्रिपल हा प्रकार वापरण्यात आला आणि तिसऱ्या पद्धतीत, पेशींना तुलनेने अधिक अलगदपणे बाहेर काढण्यासाठी विशेष संरचना केलेले अक्यूटेस हे अधिक सौम्य विकर वापरण्यात आले.
रुग्ण कर्करोगाशी लढा देऊ शकेल
इम्यूनोथेरपीमध्ये शरीराच्या स्वतःच्याच रोगप्रतिकारशक्तीला कर्करोगाच्या पेशी ओळखून त्यांना नष्ट करण्यासाठी तयार केले जाते. सीएआर टी-सेल प्रकारच्या इम्यूनोथेरपी पद्धतीमध्ये रुग्णाच्या रक्तातून टी-पेशी घेतल्या जातात व प्रयोगशाळेमध्ये या पेशींमध्ये काही सुधारणा केल्या जातात. या सुधारणेमुळे टी-पेशी कर्करोगाच्या पेशींना अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखू व नष्ट करू शकतात. नंतर या सुधारित पेशींची संख्या वाढवली जाते व त्यांना रुग्णाच्या रक्तप्रवाहामध्ये पुन्हा सोडले जाते. अशा प्रकारे रुग्ण कर्करोगाशी लढा देऊ शकतो.
टी-पेशी अधिक सक्रिय बनतात
प्रा. तयालिया यांच्या गटाने, ‘इलेक्ट्रोस्पिनिंग’, म्हणजे विद्युत-कातण या प्रक्रियेद्वारे तयार केलेल्या एका विशिष्ट स्कॅफोल्डचा वापर केला आहे. इलेक्ट्रोस्पिनिंग केलेले हे स्कॅफोल्ड अतिशय सूक्ष्म तंतूने बनलेल्या पातळ चटईसारखे किंवा एखाद्या मासेमारीच्या दाट जाळ्यासारखे दिसतात. याच संशोधक गटाने व इतर गटांनी केलेल्या यापूर्वीच्या संशोधन अभ्यासांमध्ये असे आढळले आहे की या प्रकारच्या स्कॅफोल्डवर वाढवलेल्या टी-पेशी अधिक जोमदार व सक्रिय बनतात व त्यांची संख्याही लवकर वाढते.
