वाहतूक दंडाचा १,२३९ कोटींचा डोंगर
वसुलीचे पोलिसांसमोर आव्हान; ई-चलानचा महापूर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः गेल्या आठ वर्षांत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ठोठावण्यात आलेला तब्बल १,२३९ कोटींचा दंड वसूल करण्याचे महाकाय आव्हान वाहतूक पोलिसांवर आहे. मोटरवाहन कायद्यानुसार दंड भरण्याची सक्ती पोलिसांना करता येत नाही. ते फक्त विनंती करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर ही कोट्यवधींची महसुली तूट पोलिस कशी भरून काढणार, हे न उलगडणारे कोडे बनले आहे.
२०१८ ते २०२५ दरम्यान वाहतूक पोलिसांनी ४.२९ लाख ई-चलान जारी करून २३३०.८२ कोटींचा दंड वाहनचालक, मालकांना ठोठावला. त्यापैकी सरासरी ५४ टक्के दंड वसूल झाला. उर्वरित ४६ टक्के (१,२३९ कोटी) दंड आणि भविष्यात त्याच प्रमाणात ठोठावला जाणारा दंड वसूल करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.
या आठ वर्षांत दंडवसुलीत सर्वात मोठी घसरण २०२५ मध्ये दिसली. गेल्यावर्षी सुमारे ५१ लाख चलान जारी करून पोलिसांनी ४९६.४६ कोटींचा दंड ठोठावला. त्यापैकी ३० टक्केच दंड वाहनचालक, मालकांनी भरला.
अहोरात्र धावत्या मुंबईत अद्यावत सीसीटीव्ही यंत्रणा, वेगमापक यंत्रे आणि प्रत्यक्ष रस्त्यांवर तैनात पोलिसांकडून दिवसाला सरासरी १५ हजार चलान जारी होतात. याच वेगाने भविष्यातही ई-चलान जारी होतील. त्यामुळे आधीचा शिल्लक आणि नव्याने ठोठावला जाणाऱ्या दंडाचा महाकाय डोंगर तयार होऊ शकतो.
शहरात सुमारे ५० लाख वाहने आहेत. दररोज अन्य शहरांतून सुमारे आठ लाख वाहने मुंबईत येतात. रस्त्यांवर असलेल्या वाहनांची संख्या, शहरातील रस्त्यांच्या क्षेत्रफळासोबत वाहतूक पोलिसांच्या ताफ्याची तुलना केल्यास ते व्यस्त आढळते.
वाहतूक पोलिस दलात ३,२०० मनुष्यबळ असून ते आठ तासांच्या तीन पाळ्यांमध्ये कर्तव्य बजावते. त्यामुळे एका वाहतूक पोलिस सरासरी सहा ते सात हजार वाहनांची जबाबदारी घेतो.
वाहतूकतज्ज्ञ शेनॉय सांगतात, शहरातील वाहतूक नियमन करणे, हे पोलिसांचे प्रथम कर्तव्य आहे. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांची धरपकड करणे किंवा त्यांना ई-चलान बजावून दंड ठोठावण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिस पेलू शकतात; मात्र दंड वसूल करणे ही पोलिसांची जबाबदारी नाही. उदाहरणार्थ, रेरा दंड ठोठावते. तो दंड जिल्हाधिकारी कार्यालय वसूल करते. त्याप्रमाणेच अन्य सक्षम शासकीय यंत्रणेकडे ही जबाबदारी सोपवणे आवश्यक आहे. त्यासोबत दंड भरण्याचा कालावधी, कालावधी ओलंडल्यास पुढील संभाव्य कारवाई ही धोरण आखणे आवश्यक आहे, अन्यथा वाहतूक नियमभंग सर्रास होत राहतील, नियमन कोलमडेल.
सध्या अशी होते वसुली
- नाकाबंदी किंवा रस्त्यांवर नियमित तपासणीदरम्यान अडवण्यात आलेल्या वाहनांवर दंडाची किती रक्कम शिल्लक आहे ते पाहिले जाते. ही रक्कम भरून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.
- याशिवाय ठरावीक काळात लोकअदालत आयोजित करून ई-चलान निकाली काढली जातात. वाहतूकतज्ज्ञांच्या मते जितका वेळ एखाद्या वाहनाचा शिल्लक दंड पाहण्यात, भरून घेण्यात जातो, तितक्या वेळेत दहा आणखी नियमभंग होतात.
परस्पर दंडवसुलीचा पर्याय
अमेरिका, ब्रिटनसह मध्य पूर्वेतील काही राष्ट्रांमध्ये वाहतूक नियमभंग गंभीर गुन्हा मानला जातो आणि त्याबद्दलचे शासन अवघ्या काही मिनिटांत केले जाते. या देशांमध्ये नियम मोडणाऱ्याच्या बँक खात्यातून दंडाची रक्कम लगोलग, परस्पर वसूल केली जाते. तशी अचूक यंत्रणा, व्यवस्था आणल्यास शिस्त लागेल, पोलिसांचा धाक कायम राहील आणि दंडवसुलीचा भारही राहणार नाही.
- ए. व्ही. शेणोय, वाहतूकतज्ज्ञ
भारतीय मोटार वाहन कायद्यानुसार बहुतांश नियमभंग तडजोडपात्र आहेत. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईची सक्ती करता येत नाही; मात्र ई-चलानद्वारे होणारा दंड चालकांना सहज भरता यावा, यादृष्टीने अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. चलानसोबत ऑनलाइन दंड भरण्यासाठी लिंक, ॲप देण्यात आले आहेत. शिवाय वाहतूक चौकीत जाऊनही ऑनलाइन दंड भरणे शक्य आहे.
- अनिल कुंभारे,
सह आयुक्त, वाहतूक विभाग
५० लाखांहून अधिक वाहने मुंबईत आहेत
- ४८३.१४ चौरस किलोमीटर मुंबईचे क्षेत्रफळ
- १,९४१ किलोमीटर रस्त्यांची लांबी, ही प्रमाण शहराच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ११.९ टक्के इतके आहे
- ५० लाखांहून अधिक वाहने मुंबईत आहेत
- ३० लाखांहून अधिक दुचाकी वाहने शहरात आहेत
- आठ लाखांहून अधिक वाहने दररोज बाहेरून शहरात येतात
- २१.२० मिनिटांत मुंबईत एखादे वाहन सरासरी दहा किलोमीटरचा टप्पा पार करते. हे प्रमाण दिल्ली, बंगळूर आणि पुणे या शहरांपेक्षा अधिक आहे.
आकडेवारी
वर्ष एकूण चलान भरलेली शिल्लक
२०१८ ३३.०४ २३.४९ ९.५५
२०१९ ५३.४० ३४.१४ २०.२५
२०२० ५०.८१ २९.१८ २१.६३
२०२१ ६९.९४ ४२.४४ २७.५०
२०२२ ५५.३० २८.३४ २६.९६
२०२३ ५५.३६ ३०.७५ २४.६१
२०२४ ५९.३१ २६.०४ ३३.२७
२०२५ ५०.९६ १५.२३ ३५.७२
(आकडेवारी लाखांत)
