‘मराठी कष्टकऱ्यांची चूल विझवू नका’
आरे स्टॉल हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात दूध वितरक सेनेचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट ते मरीन ड्राइव्ह परिसरातील नियमबाह्य आरे दुधाचे स्टॉल हटवण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे गेल्या ५० वर्षांपासून मुंबईकरांना सेवा देणाऱ्या १,८११ स्टॉलधारकांच्या उपजीविकेवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, प्रशासनाने स्टॉलधारकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
नुकतीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महापालिकेच्या अ विभागातील नगरसेविका आणि वरळी दुग्धशाळेचे प्रभारी व्यवस्थापक गजानन अनारगट्टे उपस्थित होते. या बैठकीत चर्चगेट ते मरीन ड्राइव्ह परिसरातील ‘नियमबाह्य’ स्टॉल हटवण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. मात्र, यामुळे अधिकृत स्टॉलधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
बृहन्मुंबई दूध योजनेच्या स्थापनेपासून हे स्टॉल मुंबईकरांना रास्त दरात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ पुरवत आहेत. हे सर्व स्टॉलधारक मराठी असून, त्यामध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे. २०२२ पासून शासनाने आरे दूध वितरण बंद केल्याने आणि २०१५ पासून इतर उप-उत्पादनांची विक्री थांबवल्याने हे स्टॉलधारक आधीच आर्थिक संकटात आहेत. आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी हे धारक इतर पदार्थ विकून उपजीविका करत आहेत. विशेष म्हणजे, हे स्टॉलधारक नियमितपणे पालिकेचे भुई-भाडे शासनाकडे जमा करत आहेत.
यासंदर्भात महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेचे कार्याध्यक्ष राम कदम म्हणाले की, मुंबईतील १,८११ आरे स्टॉलधारक गेल्या ५० वर्षांपासून मुंबईकरांची प्रामाणिक सेवा करत आहेत. शासन आणि प्रशासनाने या मराठी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा विचार करणे गरजेचे आहे. थेट कारवाई करण्यापूर्वी प्रशासनाने योग्य चौकशी आणि पडताळणी करावी. आम्ही लवकरच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेऊन स्टॉलधारकांची बाजू मांडणार आहोत. या कष्टकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही.
या गंभीर विषयावर महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेचे कार्याध्यक्ष राम कदम आणि कोषाध्यक्ष विलास भुजबळ यांनी महापालिका आयुक्त आणि महाव्यवस्थापकांची भेट घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची विनंती केली आहे.
गेल्या ५० वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या आरे स्टॉलधारकांवर अन्याय करणे चुकीचे आहे. हे स्टॉलधारक मराठी असून, त्यात महिलांची संख्या मोठी आहे. थेट कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक पडताळणी करावी. मराठी कष्टकऱ्यांची चूल विझवू नका, अन्यथा महाराष्ट्र दूध वितरक सेना तीव्र लढा देईल.
- राम कदम, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र दूध वितरक सेना
