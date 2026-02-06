कुष्ठरोग निदानासाठी कुसुम सर्वेक्षण मोहिम
कुष्ठरोग निदानासाठी कुसुम सर्वेक्षण मोहीम
दोन वर्षांत १,८७१ रुग्णांची नोंद; ४१ हजारांहून अधिक संशयित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : महाराष्ट्राला २०२७ पर्यंत कुष्ठरोगमुक्त करण्याच्या उद्दिष्टाने राज्य सरकारकडून विविध स्तरांवर उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. कुष्ठरोगाचे वेळेत निदान होऊन रुग्णांवर तत्काळ उपचार करता यावेत, यासाठी आरोग्य विभागामार्फत २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या कालावधीत कुसुम सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत राज्यभरात तब्बल ३३ लाख ७४ हजार ९८२ नागरिकांची तपासणी करण्यात आली, या तपासणीतून ४१ हजार २६९ संशयित रुग्ण आढळून आले, तर त्यापैकी १,८७१ जणांना कुष्ठरोगाचे निश्चित निदान झाल्याची माहिती समोर आली.
कुष्ठरोगाचे वेळीच निदान आणि उपचार हे उद्दिष्ट ठेवून राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने ही शोधमोहीम प्रभावीपणे राबविली. या मोहिमेत संशयित रुग्णांचा सखोल तपास करण्यात आला. राज्य सरकारच्या कुष्ठरोग निर्मूलन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या सर्वेक्षणातून १,८७१ नवीन कुष्ठरोग रुग्णांची नोंद करण्यात आली. मुंबई शहर कुष्ठरोगमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने स्वतंत्र शोधमोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत ३२ लाख ७४ हजार ९८२ नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ४१ हजार २६९ व्यक्ती संशयित आढळून आल्या असून, त्यापैकी १,८७१ जणांना कुष्ठरोगाचे निदान झाले आहे.
एकूण आकडेवारी ‘२०२३-२४ व २०२४-२५’
एकूण तपासणी : ३३,७४,९८२
संशयित रुग्ण : ४०,७०५
निश्चित निदान झालेले रुग्ण : १,८७१
२०२३–२४
सर्वेक्षण : १४,०३,०५२
एकूण संशयित कुष्ठरोगी : ९,४७६
तपासलेले संशयित रुग्ण : ९,४५७
निश्चित कुष्ठरोगी रुग्ण : ८४९
२०२४-२५
सर्वेक्षण : १९,७१,९३०
एकूण संशयित कुष्ठरोगी : ३१,७९३
तपासलेले संशयित रुग्ण : ३१,२४८
निश्चित कुष्ठरोगी रुग्ण : १,०२२
कुष्ठरोगाची प्रमुख लक्षणे
त्वचेवर फिकट किंवा लालसर बधिर चट्टे दिसणे
त्या भागात घाम न येणे
त्वचा जाड, तेलकट व चकाकणारी होणे
कानाच्या पाळ्या जाड होणे
भुवयांचे केस विरळ होणे
डोळे पूर्णपणे बंद न होता येणे
तळहात किंवा तळपायावर मुंग्या येणे व बधिरपणा
जखमा असूनही वेदना न होणे
हात-पायांची बोटे वाकडी होणे
हात-पायांत अशक्तपणा जाणवणे
हातातील वस्तू गळून पडणे
चालताना पायातील चप्पल नकळत गळून पडणे
