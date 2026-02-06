‘अदाणी’कडून स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याचा विक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : वीज ग्राहकांना अचूक वीजबिल मिळावे, त्यांचा योग्य (रियल टाइम) वीज वापर समजावा, म्हणून केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. त्यानुसार अदाणी एनर्जी सोल्यूशन्सने देशभरातील वेगवेगळ्या वीज वितरण कंपन्यांच्या ग्राहकांकडे तब्बल एक कोटी स्मार्ट वीज मीटर बसवले आहेत. देशात अशी कामगिरी करणारी ही पहिली कंपनी ठरली आहे. तसेच पुढील आर्थिक वर्षात आणखी एक कोटी स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंपनीचे ठेवले आहे. ॲडव्हान्स्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिस प्रोव्हायडर (एएमआयएसपी) म्हणून अदाणी एनर्जी सोल्यूशनला पाच राज्यांमध्ये सुमारे २.५ कोटी स्मार्ट मीटर बसवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार कंपनीकडून दररोज सुमारे २५ हजार मीटर बसवले जात असून तो उद्योगातील सर्वाधिक मानला जात आहे. कंपनीने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत एक कोटी मीटर बसवण्याचे लक्ष्य जाहीर केले होते; मात्र हा टप्पा त्यापूर्वीच पूर्ण झाला आहे. किरकोळ वीज वितरण क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तन घडवून आणण्याच्या ‘एईएसएल’च्या बांधिलकीचे हे प्रतीक आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराची अचूक माहिती उपलब्ध होत असून ग्रीडचे आधुनिकीकरण आणि व्यवस्थापन सुलभ करणे शक्य होते.
