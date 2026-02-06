ऊर्जा परिवर्तनातील कामगिरीसाठी महावितरणला पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांशी सुसंगत राहून महावितरणकडून हरित ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणने अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देत वीज खरेदीच्या दीर्घकालीन करारांमध्ये तब्बल ६५ टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश केला आहे. यासह इतर कामगिरीची दखल घेऊन १४व्या हरित ऊर्जा शिखर परिषदेत महावितरणला हरित ऊर्जा व ऊर्जा कार्यक्षमता उत्कृष्टता पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने आयोजित या शिखर परिषदेचे अध्यक्ष व केंद्रीय माजी ऊर्जा सचिव अनिल राजदान यांच्या हस्ते महावितरणचे कार्यकारी संचालक धनंजय औंढेकर, मोहन मुजूमदार, शुभम चोरमले यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. ऊर्जा परिवर्तनामध्ये प्रामुख्याने सौरऊर्जा क्षेत्रात महावितरणने मोठी आघाडी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी आतापर्यंत ३,५२० मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. त्यातून नऊ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे तर देशात सर्वाधिक आठ लाखांवर सौर कृषीपंप कार्यान्वित झाले आहे. यासह प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत आतापर्यंत राज्यात चार लाख ४३ हजारांवर घरगुती ग्राहकांकडे १,७३३ मेगावॉट क्षमतेचे छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे व त्यांचे मासिक वीजबिलदेखील शून्यावर आले आहे.
