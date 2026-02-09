एक्टरेक–टाटा मेमोरियल सेंटरचा कर्करोग जनजागृतीवर भर जागतिक कर्करोग दिनापासून उपक्रम सुरु
एक्टरेक-टाटा मेमोरियल सेंटरचा कर्करोग जनजागृतीवर भर
जागतिक कर्करोग दिनापासून उपक्रम सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त एक्टरेक-टाटा मेमोरियल सेंटरच्या कर्करोग एपिडेमिओलॉजी केंद्राअंतर्गत कार्यरत ‘डिव्हिजन ऑफ इम्प्लिमेंटेशन सायन्स अँड बिहेविअरल रिसर्च’कडून तळोजा येथील रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या १०२ बटालियनमध्ये कर्करोग जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. युनायटेड बाय युनिक (२०२५-२०२७) या जागतिक कर्करोग दिनाच्या संकल्पनेशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमात कर्करोग प्रतिबंध, लवकर निदान आणि जनसहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला. फेब्रुवारी महिनाभर कर्करोग जनजागृतीसाठी विविध ठिकाणी कार्यक्रम, शिबिरे आणि शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येणार असून, मुंबई, पालघर व रायगड जिल्ह्यांत विशेष उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन कमांडंट सुषांता कुमार प्रधान यांच्या हस्ते झाले. डीआयएसबीआरच्या पथकाने कर्करोग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय, तपासणीचे महत्त्व आणि आरोग्यदायी जीवनशैली याविषयी मार्गदर्शन केले. समाजात कर्करोगाविषयी जागरूकता वाढविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या समुदायस्तरावरील उपक्रमांची माहितीही या वेळी देण्यात आली.
गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाच्या प्रतिबंध व लवकर निदानावरील डीआयएसबीआरने तयार केलेला ४५ मिनिटांचा माहितीपट सहभागींसाठी दाखविण्यात आला. तसेच तोंडाचा, स्तनाचा व गर्भाशय मुखाचा कर्करोग यासह तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम, याविषयी माहिती देणारे स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. डॉक्टर व वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी सहभागींच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. या कार्यक्रमात सुमारे १५० रॅपिड ॲक्शन फोर्स कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी सहभाग घेतला होता.
