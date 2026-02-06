भाडेवाढीपेक्षा गुणवत्तापूर्ण सेवेवर भर द्या !
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा अधिकाऱ्यांना सल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : ‘इंधन आणि सुटे भागाची दरवाढ झाल्याने एसटीची भाडेवाढ करण्यात येणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यावर भाडेवाढीपेक्षा गुणवत्तापूर्ण सेवेवर भर द्या, ’ असा सल्ला परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एसटी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. ते शुक्रवारी (ता. ६) मंत्रालयातील दालनात आयोजित ‘उत्पन्नवाढ आढावा’ बैठकीत बोलत होते. एसटीने गेल्या वर्षी १४.९५ टक्के दरवाढ केली होती. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर होता.
सरनाईक म्हणाले की, ‘बस वेळेवर धावल्या तरच उत्पन्नाची चाके वेगाने फिरतील, एसटी ही सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे. किफायतशीर दर, सुरक्षित प्रवास आणि शासनाच्या विविध सवलतींमुळे प्रवाशांचा ओघ वाढत असताना सेवेत वक्तशीरपणा नसेल, तर ही वाढ टिकणार नाही. प्रवाशांना ताटकळत ठेवणे म्हणजे त्यांना पर्याय शोधायला भाग पाडणे, असा आहे.’ तसेच दैनंदिन प्रवासात बस उशिरा सुटणे, रस्त्यात बंद पडणे किंवा अचानक फेऱ्या रद्द होणे, या तक्रारींचा पाऊस प्रशासनावर पडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आगार पातळीवरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अधिक जबाबदारीने काम करून प्रत्येक फेरी नियोजित वेळी सुटेल याची खात्री करावी, असे आदेश त्यांनी दिले. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
वक्तशीरमुळे उत्पन्नात वाढ
‘प्रत्येक वेळेवर सुटणारी बस म्हणजे वाढत्या उत्पन्नाकडे जाणारे एक पाऊल,” असे सांगत प्रताप सरनाईक वक्तशीरपणाचा थेट संबंध महसुलाशी जोडला. वारंवार होणाऱ्या उशिरामुळे हक्काचा प्रवासी खासगी पर्यायांकडे वळतो, ही बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ‘वक्तशीरपणा हीच एसटीची नवी ओळख ठरली पाहिजे,’ या शब्दांत मंत्री सरनाईक यांनी प्रशासनाला सज्ज होण्याचे आवाहन केले. एसटीचा वाढता दैनंदिन खर्च लक्षात घेता, उत्पन्नवाढीसोबतच काटकसरीचे धोरण काटेकोरपणे राबवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. स्थानिक पातळीवर नियोजनबद्ध देखभाल, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि व्यवस्थापनातील शिस्त यावर भर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
