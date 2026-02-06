वेळापत्रक पाहून करा प्रवास रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक
वेळापत्रक पाहून करा प्रवास
रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : विविध अभियांत्रिकी व देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी रविवारी (ता. ८) उपनगरी रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार, हार्बर मार्गावर पनवेल ते वाशी आणि पश्चिम रेल्वेवर सांताक्रूझ ते गोरेगाव स्थानकादरम्यान ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या तिन्ही मार्गांवरील प्रवाशांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
मध्य रेल्वे
कुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंत
परिणाम : सीएसएमटी येथून सकाळी १०.४८ ते ३.४५ दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या उपनगरी सेवा सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावरून वळविण्यात येतील. या सेवा भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव व कुर्ला या स्थानकांवर थांबतील आणि पुढे विद्याविहार स्थानकात पुन्हा डाऊन धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. तर घाटकोपर येथून सकाळी १०.१९ ते ३.५२ दरम्यान सुटणाऱ्या अप धीम्या उपनगरी सेवा विद्याविहार ते सीएसएमटी स्थानकांदरम्यान अप जलद मार्गावरून वळविण्यात येतील. या सेवा कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ व भायखळा स्थानकांवर थांबतील.
हार्बर रेल्वे
कुठे : पनवेल ते वाशी स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावर (पोर्ट मार्ग वगळून)
कधी : ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंत
परिणाम : पनवेल येथून सकाळी १०.३३ ते दुपारी ३.४९ पर्यंत सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील सेवा तसेच सीएसएमटी येथून सकाळी ९.४५ ते दुपारी ३.१२ दरम्यान बेलापूर, पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. पनवेल येथून ११.०२ ते ३.५३ दरम्यान ठाणेकडे जाणाऱ्या अप ट्रान्स हार्बर मार्गावरील सेवा तसेच ठाणे येथून १०.०१ ते ३.२० दरम्यान पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. या ब्लॉक कालावधीत ठाणे ते वाशी, नेरूळदरम्यान ट्रान्स हार्बर मार्गावरील सेवा उपलब्ध राहतील. ब्लॉक कालावधीत पोर्ट मार्गावरील सेवा नियमितपणे चालू राहतील.
पश्चिम रेल्वे
कुठे : सांताक्रूझ आणि गोरेगाव स्थानाकादरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : सकाळी १०:०० ते दुपारी ३:०० पर्यंत
परिणाम : ब्लॉक काळात सर्व धीम्या मार्गांवरील गाड्या जलद मार्गांवरून चालवल्या जातील. फलाटाच्या अपुऱ्या लांबीमुळे या गाड्या विलेपार्ले आणि राम मंदिर रेल्वे स्थानकात थांबणार नाहीत. विलेपार्ले आणि राम मंदिर स्थानकादरम्यान हार्बर रेल्वे (चर्चगेट-गोरेगाव सेवा) उपलब्ध राहतील. काही उपनगरी सेवा रद्द होतील, तर काही बोरिवली-अंधेरी सेवा हार्बर लाइनमार्फत गोरेगावपर्यंत चालवल्या जातील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.