शाळांच्या प्रवेशद्वारांजवळ बेकायदेशीर पार्किंग; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबईतील अनेक शाळांच्या प्रवेशद्वारांजवळ कार, ऑटो रिक्षा आणि दुचाकी वाहनांचे बेकायदा पार्किंग वाढल्याने शालेय वेळेत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. परिणामी लहान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, शालेय बस संघटनेने तातडीच्या कारवाईची मागणी केली आहे.
शालेय बस ओनर्स असोसिएशनने बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त, मुंबई पोलिस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्त आणि मुंबई वाहतूक पोलिस संयुक्त आयुक्तांना पत्र पाठवून शाळांच्या प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंनी १०० मीटर परिसर ‘नो-पार्किंग’ झोन घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेच्या पत्रानुसार, केवळ शाळेत नोंदणीकृत अधिकृत स्कूल बसनाच विद्यार्थी चढ-उतारासाठी परवानगी द्यावी. तसेच शालेय वेळेत वाहतूक पोलिस व संबंधित यंत्रणांकडून नियमित तपासणी व कारवाई करावी. मोटार वाहन कायदा आणि स्कूल बस धोरणात स्पष्ट तरतुदी असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
शहरातील प्रमुख शाळांभोवती सकाळी आणि दुपारी खासगी वाहनांची प्रचंड गर्दी होत असल्याने रस्ते पूर्णपणे ठप्प होतात. ऑटो रिक्षा आणि दुचाकींच्या अनधिकृत पार्किंगमुळे विद्यार्थ्यांच्या चढ-उतारात अडथळे निर्माण होतात आणि अपघाताचा धोका वाढतो.
या नियमांची कठोर अंमलबजावणी केल्यास विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेत मोठी सुधारणा होईल. महापालिका आणि मुंबई पोलिसांनी पूर्वी अशा मोहिमा राबवल्या; मात्र सातत्य नसल्याने परिस्थिती पुन्हा जैसे थे झाली आहे, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले.
