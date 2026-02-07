लोकलवर दगडफेक केल्याप्रकरणी तरुणास अटक
लोकलवर दगडफेक केल्याप्रकरणी तरुणास अटक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : लोकलवर दगडफेक केल्याप्रकरणी वांद्रे रेल्वे पोलिसांनी एका २६ तरुणास शुक्रवारी (ता. ६) अटक केली आहे. मंगळवारी झालेल्या दगडफेकीत एक जण जखमी झाला होता. दादर येथील रहिवासी निशांत खत्री हे अंधेरी येथून चर्चच्या दिशेने सकाळी १०.४०च्या सुमारास प्रवास करीत होते. त्या वेळी झालेल्या दगडफेकीत ते जखमी झाले. प्रवास करीत असताना सीटवरून दोन प्रवाशांमध्ये भांडण झाले. त्यापैकी एका प्रवाशाने रेल्वे पटरीतील दगड उचलून फेकला, मात्र तो वाद घातलेल्या प्रवाशाला न लागता बाजूला असलेल्या रोहित खत्री यांच्या डोळ्याला लागला, असे खत्री यांनी सांगितले. खत्री यांनी वांद्रे स्थानक येथे पोलिसांशी संपर्क साधला. त्यानंतर त्यांना जवळच असलेल्या रुग्णालयात नेण्यात आले. अधिक उपचारासाठी त्यांना माहीम येथील हिंदुजा रुग्णालयात नेण्यात आले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांनी अनेक सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यानंतर खबऱ्यापर्यंत आरोपीची माहिती पोहोचवली. आरोपीची ओळख पटली असून योगेंद्र वंशराज बधाहा असे त्याचे नाव असून वसई पूर्व येथील रहिवासी आहे. बधाहा याला गुरुवारी दुपारी दादर येथून अटक करण्यात आली असून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.