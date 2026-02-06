रुग्णाच्या ताटात उंदराच्या लेंड्या
रुग्णाच्या ताटात उंदराच्या लेंड्या
तक्रारीनंतरही कारवाई नाही; नातेवाइकांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : महापालिकेच्या कांदिवलीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयात (शताब्दी रुग्णालय) प्रसूतीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका महिलेला दिलेल्या सकाळच्या नाष्ट्यामध्ये उंदराच्या लेंड्या आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही बाब रुग्ण व तिच्या नातेवाइकांनी तत्काळ कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली असतानाही, कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे. दरम्यान, अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
कांदिवलीतील चारकोप परिसरात राहणारी ही महिला प्रसूतीसाठी शताब्दी रुग्णालयात दाखल होती. ३० जानेवारी रोजी सकाळी तिला देण्यात आलेल्या नाष्ट्यामध्ये उंदराच्या लेंड्या आढळून आल्याने तिने ही बाब तिथल्या परिचारिकेला सांगितली. संबंधित परिचारिकेने नाष्ट्यामधील उंदराच्या लेंड्याचे मोबाईलद्वारे छायाचित्रही काढले. यानंतर दुसऱ्या दिवशी जेवण वाटप करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधीने त्या महिलेला, ‘आज पण उंदरांच्या लेंड्या आहेत, यामधूनच जेवायचे आहे का?’ अशी आक्षेपार्ह व उद्धट विचारणा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारानंतर महिलेच्या पतीने परिचारिकेकडे तक्रार केली; मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे महिलेचे पती विशाल धुमक यांनी सांगितले. पत्नीला रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आल्यानंतर दोन दिवसांनी विशाल धुमक यांनी पुन्हा रुग्णालयात जाऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हा प्रकार सांगितला. मात्र, “त्या वेळी तक्रार का केली नाही” असे विचारत संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्याचे टाळण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रशासनाकडून दुर्लक्ष
मुंबई महापालिकेने १५ डिसेंबर २०२५ रोजी उपनगरातील १० रुग्णालयांमध्ये नाष्टा व जेवण पुरवठ्याचे कंत्राट तळेगाव येथील एका कंत्राटदाराला दिले आहे, या कंत्राटानुसार दररोज सुमारे १० हजार ४७० थाळी पुरवठा करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर आहे. एकाच कंत्राटदाराला १० रुग्णालयांचा पुरवठा देण्यात आल्याने दर्जेदार अन्नाची अपेक्षा असताना, अशा प्रकारची हलगर्जी होत असल्याचा आरोप विशाल धुमक यांनी केला आहे. तसेच रुग्णालय प्रशासनाकडून या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.