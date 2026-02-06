भरधाव कारच्या धडकेत वाहतूक पोलिस जखमी
भरधाव कारच्या धडकेत वाहतूक पोलिस जखमी
मुंबई : मरीन ड्राइव्ह येथील एन. एस. मार्गावर नाकाबंदीदरम्यान भरधाव कारने वाहतूक पोलिसाला उडवले. ही घटना गुरुवारी (ता. ५) मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली. या अपघातात पोलिस हवालदार समाधान वाघ गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर बॉम्बे रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, अशी माहिती पोलिस उपआयुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी दिली. मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी कारचालक हारीस खान (२८) यास अटक केली. हॉटेल इंटरकॉन्टिनेंटलसमोर वाहतूक पोलिसांनी नाकाबंदी लावली होती. आरोपी खानने तेथे कारचा वेग कमी करणे अपेक्षित होते; मात्र त्याने त्याच वेगात कार पुढे आणली. परिणामी कार नाकाबंदीसाठी उभारण्यात आलेल्या बॅरिकेड्सना त्याची कार धडकली. बॅरिकेडच्या पलीकडे उभे असलेल्या वाघ यांना धडक बसली. या अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, असे मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी सांगितले.
