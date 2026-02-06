खडसे दाम्पत्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : पुणे भोसरी जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीला शुक्रवारी (ता. ६) अनुपस्थित राहिल्याबद्दल माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते एकनाथ खडसे यांच्यासह पत्नी मंदाकिनी यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले.
आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेसाठी शुक्रवारी (ता. ६) हे प्रकरण सूचीबद्ध होते आणि या प्रक्रियेसाठी आरोपींची न्यायालयात उपस्थिती आवश्यक असतानाही खडसे दाम्पत्य वैयक्तिक कारणामुळे न्यायालयात अनुपस्थित राहिले. अनुपस्थितीपासून सवलत मागण्याचे कारण त्यांच्या अर्जात नमूद नसल्याचे न्या. महेश जाधव यांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावताना नमूद केले. आरोप निश्चितीबाबत आरोपींना पूर्ण कल्पना होती, दुसरीकडे, खासदार, आमदारांच्या प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चिती लवकरात लवकर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत; परंतु आरोपी कोणत्याही कारणाशिवाय गैरहजर राहिले, असेही विशेष न्यायालयाचे न्या. जाधव यांनी नमूद केले. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांचा सुनावणीला उपस्थित राहण्यापासून सवलत मिळवण्याचा अर्ज फेटाळून लावला आणि त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावून प्रकरणाची सुनावणी १२ फेब्रुवारीला ठेवली.
